Naciones Unidas se prepara para recibir las primeras mil armas de las Farc

El Representante Especial del secretario general de la ONU y Jefe de la Mision de la ONU en Colombia Jean Arnault, anunció que esta delegación se prapara para recibir las primeras mil armas de fuego, en cumplimiento del acuerdo de dejación que se programó después de la firma entre ambas partes.

Dicho acuerdo señala que el proceso de dejación de armas comenzó a partir del 01 de marzo cuando las Farc hicieron entrega de las primeras 140 y no como equivocadamente lo dijo el presidente Juan Manuel Santos, al hacer público una cifra de 14 mil armas, por lo que la misión de las Naciones Unidas tuvo que salir a través del departamento de prensa que aún no se tiene un número total del inventario “ya que no se ha concluido el proceso de registro e identificación que estaba en curso”.

Así las cosas, el Representante Especial explicó que lo primero que se hizo en este primer semestre fue el registró hasta el momento de ocho mil armas de fuego que las Farc trasladaron hasta las zonas veredales, de estas ya hay mil que están listas para ser almacendas en los contenedores establecidos en cada una de zonas.

En su informe trimestral aclaró que de las armas declaradas por las Farc, ya se ha hecho el registro y verificación del 85% de estas, esto con el proposito de corroborar que las armas que van a entregar sean las que declararon.

También indicó que el otro proceso es el de ir a buscar las caletas donde están ubicados los explosivos inestables, los cuales deben ser llevados a los contenedores en la medida que se encuentren o en si defecto, destruirlos.

Jean Arnoult también anunció que ya se terminó de confeccionar la lista de los 370 integrantes de las Farc que iran a hacer parte del mecanismo de verificación, quienes deben entregar sus armas antes de salir de los campamentos para unirse a la delegación a la cual también hacen parte miembros de las Naciones Unidas y de la Fuerza Pública.