Florentino Pérez responde a Piqué: “La humildad y el respeto son los valores del Real Madrid”

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, destacó este jueves la “humildad” y “respeto” que impera en el club blanco, donde “sólo importan los valores deportivos”, durante un acto para presentar el nuevo acuerdo de patrocinio con Telefónica.

“Nuestro club es respetado por los principios que forman el ADN de su camiseta y escudo, valores que representan y en los que están basada la leyenda del madridismo: espíritu de superación, el no rendirse nunca, humildad, respeto y la convicción de que una victoria prepara el siguiente triunfo”, dijo Pérez en el estadio Santiago Bernabéu.

El presidente blanco hizo estas afirmaciones en una alocución, que comenzó con una descripción del Santiago Bernabéu como “un lugar donde sólo importan los valores deportivos, los desafíos, la entrega, la pasión y, por supuesto, la pelota”.

Pérez hacía estas afirmaciones apenas unos días después de que el central del Barcelona Gerard Piqué afirmara que no le gustaban los valores del club blanco.

“Jamás trabajaría para el Real Madrid. Del Real Madrid no me gustan los valores, los jugadores que hay vistiendo la camiseta del Real Madrid sí los aprecio y los considero amigos. El tema del Madrid es que no me gusta ver por ejemplo en el palco las personalidades que hay y cómo mueven los hilos en este país”, había afirmado el defensa azulgrana tras el partido amistoso entre España y Francia (2-0) en París.

El presidente blanco insistió en que “nuestro equipo es admirado por haber conseguido una historia de retos” y con el Real Madrid metido en cuartos de final de la Liga de Campeones y líder de la Liga española, aseguró que “los amantes del fútbol vamos a asistir en las próximas semanas a un desenlace de las competiciones más espectaculares” como la ‘Champions’ y el campeonato nacional.

“Después de conquistar Copa de Europa y el Mundial de clubes (2016), los madridistas afrontamos con ilusión lo que queda por venir”, concluyó. Con AFP