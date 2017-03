Más de 14 mil investigaciones adelanta la Policía por delitos informáticos

El Director del Centro Cibernético de la Dirección de Policía Judicial e Investigación Dijin coronel Freddy Bautista, denunció que en los últimos tres años, las autoridades han recibido 14.017 denuncias por delitos informaticos en el el país.

Investigaciones que han llevado a la captura de 941 personas comprometidas en delitos en contra de la información y datos, de las cuales 87 personas están involucradas por promover pornografía con menores de 18 años vía internet y que harían parte de nueve organizaciones criminales dedicadas al cibercrimen en Colombia y cinco de ellas con alcances internacionales.

El coronel Bautista indicó que estas denuncias han sido reportadas a través del CAI virtual, donde se han identificado por lo menos ocho amenazas en la red que más afectan a los usuarios de internet en Colombia.

Dentro de estas amenazas están la de cambio de la selección de víctimas plataformas de comercio electrónico usadas como vía para el Phishin o comercio electeónico, ataques a servicios de gobierno electrónico, fraudes, ciudadanos extranjeros involucrados en estos delitos generalmente provenientes de Europa Occidental, afectaciones a usuarios colombianos, uso del internet profundo o DeepWeb para venta de estupefacientes y uso de moneas virtuales, entre otras.

El Alto oficial indicó que para ser víctima de esta clase de delitos informáticos lo primero es acompañar a los menores de edad para que no caigan en estas páginas falsas, adquirir programas antivirus legales en empresas reconocidas y no acceder a correos que habitualmente no recibimos.