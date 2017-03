Opiniones encontradas entre el secretario de Movilidad y el alcalde de Soacha

El secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, tindó de ‘irresponsable’ al alcalde de Soacha, Eleázar González, por la declaración que dio al pedir que a ese municipio de Cundinamarca no se le aplique el incremento de la tarifa de los pasajes de Transmilenio.

De acuerdo con el funcionario, Bogotá le aporta un subsidio significativo a Soacha por el servicio de Transmilenio, por lo que no entiende por qué el mandatario municipal planteó esa iniciativa.

“Los bogotanos están subsidiando a Soacha, me parece un poco irresponsable que se plantee desde la Alcaldía de ese municipio que no se cobre el costo adicional“, indicó Bocarejo.

Sin embargo, el alcalde de Soacha manifestó que deberían estar exentos del incremento de 200 pesos que dejó el pasaje de Transmilenio en $2.200 porque en ese municipio no operan buses alimentadoras como en Bogotá.

Cabe mencionar que el pasado lunes cientos de usuarios de Transmilenio bloquearon el carril preferencial por donde pasan buses articulados hacia la estación San Mateo, en Soacha, así como hacia el portal Sur, en Bogotá,lo que ha generado caos en la movilidad.

De acuerdo con los usuarios, bloquaron los carriles preferenciales porque se presentaron retrasos en los servicios de la troncal sur, lo que generó congestión al interior de las estaciones.

Otras personas han optado por volcarse a las calles en protesta por el incremento de los pasajes que, a partir del primero de abril, pasarán $2.000 a $2.200 en Transmilenio y para los que viajan en SITP, pasarán de $1.700 a $2.000.