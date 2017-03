Posiciones encontradas por marcha del 1° de abril organizada por el uribismo

El próximo sábado se llevará a cabo la marcha en contra del Gobierno de Juan Manuel Santos organizada por los sectores promotores del No en el plebiscito por la paz. Estos son las razones que tienen el uribismo y sus allegados para invitar a la propuesta.

Corrupción: Los sobornos de Odebrecht llegó hasta los altos estamentos del Estado. A día de hoy avanzan investigaciones sobre los millonarios pagos que presuntamente recibieron funcionarios por parte de la multinacional para asegurar contratos de grandes proyectos de infraestructura.

Desconocimineto del resultado del plebiscito: De acuerdo con el exprocurador Alejandro Ordoñez, entre las razones para invitar a marchar está el desconocimiento a la victoria del No en las urnas el pasado 2 de octubre.

También el rechazo a la competencia otorgada por la Corte Constitucional al Congreso para refrendar los acuerdos (que no fueron refrendados en las urnas) y la utilización del mecanismo de vía rápida (fast track) para implementar los acuerdos.

Bneficios a las Farc: El senador Fernando Araújo, del Centro Democrático, indicó que una de las razones por las que van a la calle el primero de abril es el tratamiento que les ha dado el presidente Santos a los miembros de las Farc.

Frente a este punto, los que apoyan al Gobierno argumentan que la marcha es contradictoria y que carece de fundamento, ya que se ha desmostrado que la campaña del ‘No’ se basó en mentiras como la “entrega del país a las Farc” y la “entrada del castrochavismo” y el socialismo del siglo XXI.

Por su parte, el senador Juan Manuel Galán le envió un mensaje a su colega Álvaro

Uribe Vélez, en el que le decía que este no tenía la autoridad moral para señalar cuál debería ser el rumbo que debe tomar el país.

El senador Uribe respondió a las acusaciones de Galán haciendo un recorrido por su vida política.

“He solicitado que levante la mano algún contratista, que, en mi larga carrera política, pueda decir que lo he favorecido o perseguido en contra de la ley (…) He cometido errores, he tenido limitaciones, no he podido lograr para los conciudadanos todo lo que habría querido, pero no he robado a mi patria”, comentó Uribe.