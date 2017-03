“Resulta sospechosa la terquedad del fiscal de quedarse en el cargo”, senador Jorge Robledo

La arremetida del senador Jorge Enrique Robledo en contra del fiscal Nestor Humberto Martínez, por el escándalo de Odebrecht, llegó hasta el punto de pedirle su renuncia. Dijo el congresista que el funcionario ha sido reiterativo en sus mentiras y por esta razón debe dejar su cargo.

El senador, que ha venido cuestionando al fiscal por las asesorias prestadas a la multinacional brasileña, envuelta en líos por el pago de comisiones para la obtención de contratos viales, recordó que el funcionario mintió al decir que solo le había prestado una asesoría al Consorcio ruta del Sol en el 2012, cuando en verdad, según él, fueron tres las asesorías dadas.

“Martínez Neira fue asesor de Luis Carlos Sarmiento Angulo en varios contratos, y éste es socio principal de Odebrecht”, afirmó Robledo, quien insistió que por estas razones el fiscal debió declararse impedido para adelantar las investigaciones en contra de la multinacional.

El congresista informó que el fiscal, junto con su hijo, Néstor Martínez Beltrán, han contratado con 10 empresas que tienen 22 razones sociales diferentes y enfatizó que Martínez Beltrán era uno de los firmantes de las asesorias como representante de la firma Martínez Neira.

En su andanada de cuestionamientos el parlamentario reiteró “que no hay poder en Colombia que no haya sido tocado por la corrupción” por lo que espera que la Fiscalía General sea una institución que resuelva “estos casos de descomposición administrativa”. “Me resulta sospechoso que el doctor Martínez quiera permanecer en su cargo sin mantener los principios de la ética, porque el mejor juez es el que no ha tenido que ver con lo que se investiga, es decir una persona ajena a todo este proceso”, dijo el senador y candidato presidencial.

Finalmente Robledo afirmó que el fiscal le ha mentido varias veces a los colombianos, que es cercano a Luis Carlos Sarmiento Angulo, vinculado a estos negocios que contrató con Nave Lena- (empresa de Sarmiento Angulo) y consorcio Ruta del Sol, empresa a la que le sirvió como ministro de Juan Manuel Santos al aprobar el Conpes que le permitió contratar con ella.

Así las cosas, “Martínez Neira se niega a declararse impedido con el propósito de imponer su última palabra”, anotó el congresista.