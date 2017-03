Capturado por realizar actos obscenos en Bogotá dijo ser hijo del general Mora

La Policía de la localidad de Chapinero capturó a un hombre que presuntamente le habría mostrado sus partes íntimas a una vendedora de tintos que trabaja cerca del centro comercial Andino.

De acuerdo con la vendedora de tintos, cuando regresaba de comer algo vio al hombre masturbándose mientras la miraba, por lo que corrió para buscar a un Policía para denunciar la situación.

En un vídeo grabado por la Policía, el capturado aseguró en varias ocasiones que es el hijo del general Jorge Enrique Mora, uno de los negociadores de paz del Gobierno.

“Soy el hijo del general Mora. Soy el ingeniero residente de Atrio, y usted me está arrestando ilegalmente. Usted me está arrestando ilegalmente. Tómese una foto usted, me está arrestando ilegalmente. Soy Andrés Corredor ingeniero civil, director de obra de Atrio, hijo del general Mora. Grábelo”, señaló el capturado.

Al ser capturado, el hombre fue dirigido a la URI de Puente Aranda.