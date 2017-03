Distrito realiza jornada de vacunación gratutita contra la fiebre amarilla

Foto Secretaría de Salud

La Secretaría Distrital de Salud informó este sábado 1 de abril, que realizará una jornada especial de vacunación contra la Fiebre Amarilla, con el propósito de prevenir a los habitantes de la capital de la República frente a los brotes de la enfermedad presentados en Colombia, Brasil y Perú.

Los casos presentados en Colombia se registraron en la ciudad de Leticia, todos de ciclo selvático, y ocasionaron la muerte de seis personas en esta ciudad. Cinco de estos casos son autóctonos y uno fue importado de Perú.

Las autoridades informaron que las personas que deben vacunarse contra la fiebre amarilla son:

Los niños a partir de los 18 meses.

Los viajeros a zonas de riesgo (departamentos de Amazonas, Caquetá, Casanare, Chocó, Guainía, Guaviare, Meta, Putumayo, Vaupés y Vichada).

Los viajeros que se dirijan a países de zona tropical.

Para esta jornada, la SDS ha dispuesto los siguientes puntos de vacunación:

La aplicación de una sola dosis de la vacuna contra la Fiebre Amarilla es suficiente para conferir inmunidad para toda la vida, por lo tanto, si la persona ya cuenta con una dosis no se requiere revacunación.

¿Qué es la Fiebre Amarilla?

Es una enfermedad infecciosa de origen viral que se transmite por la picadura de un mosquito; en la segunda fase de la enfermedad la piel de la persona afectada se pone amarilla a causa de la ictericia. La fiebre amarilla es propia de las zonas tropicales.

¿Cómo se transmite?

El virus de la fiebre amarilla se transmite por mosquitos infectados del género Aedes (los mismos que transmiten los virus de Zika, fiebre chikungunya y dengue). También la transmiten los mosquitos Haemogogus que se encuentran en la selva. Los mosquitos se infectan cuando pican a personas o monos infectados; la enfermedad no se transmite por contacto entre personas.

¿Cuáles son los síntomas?

Los síntomas suelen presentarse en 2 fases. La primera es la aguda y se caracteriza por fiebre, dolores musculares (sobre todo de espalda), cefaleas, escalofríos, pérdida de apetito, náuseas o vómitos, la mayoría de los casos mejoran y los síntomas desaparecen al cabo de 3 o 4 días. Solo un pequeño porcentaje de pacientes entran en una segunda fase que es más tóxica y sucede en las 24 horas siguientes a la remisión inicial. Estos pacientes presentan fiebre elevada, ictericia y dolor abdominal con vómitos y deterioro de la función renal; puede haber hemorragias bucales, nasales, oculares o gástricas. La mitad de los pacientes que entran en esta fase tóxica fallecen en un plazo de 10 a 14 días, mientras que la otra mitad se recupera sin daños orgánicos importantes.

¿La vacuna es segura y eficaz?

La vacunación es la medida más importante para prevenir la Fiebre Amarilla. La vacuna utiliza desde hace varios decenios, es segura y asequible, y confiere protección a más del 90% de los vacunados en los 10 días siguientes a su administración, y al 99% de ellos en los 30 días siguientes. Una sola dosis confiere protección de por vida.

¿Cuáles son las zonas determinadas en el país como de alto riesgo?

Amazonas, Caquetá, Casanare, Cesar, Guainía, Guaviare, Guajira, Meta, Putumayo, Vaupés y Vichada, donde más del más del 80 % de los municipios son de alto riesgo.

Magdalena: Santa Marta y los municipios de Ciénaga y Aracataca.

Norte de Santander, zona del Catatumbo: municipios de Convención, El Carmen, El Tarra, Teorama, Sardinata, Tibú, El Zulia, Hacarí y San Calixto.

Chocó: Río Sucio, Carmen del Darién, Juradó, Nuquí y Unguía

Antioquia: Dabeiba, Mutatá, Turbo y Yondó.

¿Los viajeros deben vacunarse?

Deben vacunarse 10 días antes de su viaje sí pretenden entrar a las zonas estipuladas por el Ministerio de Salud y Protección Social en el país, y las determinadas por la Organización Mundial de la Salud / Organización Panamericana de la Salud a nivel mundial.

¿Quién no debería vacunarse?

Los lactantes de menos de 9 meses (o de menos de 6 meses durante los brotes, cuando los riesgos de la enfermedad son superiores a los de efectos adversos de la vacuna).

Las mujeres embarazadas

Las personas con alergia grave a las proteínas del huevo.

Las personas con inmunodeficiencias graves.

Los mayores de 60 años.

Si no me puedo vacunar, ¿qué otras prácticas de autocuidado puedo tener?

En el caso de las personas que por motivos médicos no se deba administrar la vacuna y requiere viajar a un área endémica de Fiebre Amarilla, debe informarse sobre los métodos para evitar picaduras de mosquitos, como ropas impregnadas de piretroides, mangas largas, jabones repelentes, toldillos impregnados de piretroides, anjeos, etc.