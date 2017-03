En firme sanción a taxista que invadió CicloRuta de la Carrera 11

La Secretaría de Movilidad sostuvo en las últimas horas una reunión con directivos de TAXEXPRESS para conocer la sanción que la empresa aplicará al conductor del taxi afiliado de placas SXM-926 que el pasado 3 de marzo obstaculizó el paso de los biciusuarios que transitaban por la CicloRuta de la Carrera 11. Hoy está en firme la sanción consistente en la suspensión por dos meses al taxista, durante los cuales este no podrá trabajar en la conducción de taxis y deberá costear y asistir a un curso de capacitación programado por la empresa.

“Yo perjudiqué al propietario del taxi, a la empresa, a la ciudadanía y ofrezco disculpas sinceras. Yo necesito trabajar y cometí un error al invadir el carril de los ciclistas. Me desesperé porque llevaba una persona enferma. Sé que debo asumir una responsabilidad, asistir a los cursos y quedar dos meses sin trabajo. Sin trabajo no hay sustento, pero voy a cumplir, ser responsable y espero no volver a infringir las normas de tránsito”, declaró el conductor sancionado.

La empresa retuvo la tarjeta de operación al conductor y la entregará a la Secretaría de Movilidad, que verificará el cumplimiento de la sanción. Así mismo, la empresa demostrará el desarrollo y conclusión de la capacitación para el conductor, quien se inscribió el día de hoy en el Instituto donde recibirá una formación durante tres meses y medio en un curso vivencial de doce horas de duración en las modalidades presencial y virtual.

La empresa suspendió al conductor luego de declararlo no apto para desarrollar su actividad en la prestación del servicio individual de taxi y este deberá capacitarse en servicio al cliente, conocimiento de ciudad y señalización vial, entre otros temas.

TAXEXPRESS, como fue su compromiso ante el secretario de Movilidad Juan Pablo Bocarejo el pasado 9 de marzo en reunión sostenida en la Secretaría de Movilidad, actualmente desarrolla un plan de mejoramiento y capacitaciones con sus conductores para evitar que estas infracciones se repitan.

La Secretaría de Movilidad recuerda a la ciudadanía que habilitó un micrositio en Internet referido al tema de taxis en Bogotá con el fin de que los ciudadanos y los medios de comunicación puedan realizar acciones de seguimiento y veeduría constantes a la prestación del servicio de transporte público individual. El micrositio se puede consultar a través del siguiente hipervínculo: http://www.movilidadbogota.gov.co/web/taxis

La administración distrital está interesada en el mejoramiento del servicio de taxis en Bogotá, para lo cual ha adelantado mesas de trabajo con taxistas y empresarios, ejerce control y vigilancia constantes a la actividad, además de definir una batería de indicadores de calidad sobre los cuales las empresas reportan mes a mes las mediciones y avances.

La Secretaría de Movilidad está en disposición, en cumplimiento de sus funciones de autoridad de tránsito y transporte, de atender quejas y reclamos sobre la prestación de servicios de transporte en la ciudad y en lo referente a infracciones al tránsito y al transporte. Para ello cuenta con los canales del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones al alcance de los ciudadanos:

