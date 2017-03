Radamel Falcao fue convocado para la final contra el PSG

El entrenador del Mónaco incluyó a Radamel Falcao y a Djibril Sidibé, pese a que son duda, en el grupo de 21 jugadores que debe disputar el sábado en Lyon la final de la Copa de la Liga contra el París SG.

Jardim solo podrá contar con 18 jugadores, incluidos dos guardametas en la hoja del partido.

Con excepción de Fabinho (suspendido), Guido Carrillo (opera de aductores) y Gabriel Boschilia (operado de una rodilla), todos los jugadores importantes, entre ellos Radamel Falcao y Djibril Sidibé, están presentes en esta lista.

Si el colombiano podría encontrarse en la hoja del partido, la duda existe más en Sidibé, que tiene un golpe en las costillas.

El joven centrocampista defensivo Kevin Ndoram y el joven delantero Irvin Cardona forman también parte del grupo.

Ya en Lyon para la final de la @CoupedelaLigue?. We arrive Lyon for the Ligue Cup final. ?

— Radamel Falcao (@FALCAO) 31 de marzo de 2017