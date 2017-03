Twitter eliminó las menciones en los trinos de respuesta

Los 140 caracteres de un tuit pueden convertirse en una fuente de inspiración o una restricción insuperable. Para tratar de atraer clientela, Twitter anunció que los nombres de usuario no serán más mostrados en las respuestas.

La red social mantiene así su regla de 140 caracteres, pero con una mayor flexibilidad y, por tanto, apostando a conseguir así nuevos usuarios.

Los inversores reprochan a menudo a la empresa no hacer suficiente para atraer a nuevos usuarios y hacerles pagar el precio en bolsa.

“Nuestro trabajo no ha terminado”, prometió Sasank Reddy, director de producto de Twitter. “Vamos a continuar examinando la forma de mejorar las conversaciones y de hacer Twitter más fácil de usar”, dijo. AFP

We’re changing replies so that you have all 140 characters to express yourself.

Learn more: https://t.co/PNWGilbmVd pic.twitter.com/cxBJohZc2Q

— Twitter (@Twitter) 30 de marzo de 2017