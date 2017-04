Grave situación por inundaciones en Putumayo, 17 muertos y 65 heridos

Loterias

Resultados de loterías y chances del 30 de marzo :

Bogotá 1756 – Serie 269

Quindio 4029 – Serie 018

DORADO

Mañana 5326 – Tarde 5041

SUPER ASTRO SOL

7208 – Signo Capricornio

SUPER ASTRO LUNA:

4249 – Signo Aries

CHONTICO:

Día 5474 – Noche 9011

PAISITA:

Día 5127 – Noche 5405

CAFETERITO:

Tarde 0619 – Noche 7648

PIJAO:

5240

CASH THREE:

Día 380 – Noche 815

PLAY FOUR:

Día 1845 – Noche 7579

EVENING:

4453

WIN FOUR:

5695

SAMAN:

8315

SINUANO:

Día 8231 – Noche 7168

CULONA:

3525

CARIBEÑA:

Dia 8594 – Noche 7345

MOTILÓN:

Tarde 5199 – Noche 0215

LA BOLITA

Día 5364 – Noche 7925

COLONO:

3116

LA FANTASTICA:

Día 1946 – Noche 4247