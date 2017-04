Chatarreros de Cúcuta podrán importar desde Venezuela

Desde que la DIAN expidió la resolución 070 del 28 de febrero, en la que restringió el ingreso de chatarra ferrosa y no ferrosa proveniente de Venezuela por las jurisdicciones seccionales de Arauca, Cúcuta, Maicao, Riohacha y Puerto Carreño, el congresista liberal nortesantandereano lideró esta lucha junto con la Asociación Nacional de Comercializadores de Chatarra (ASOCIARRA), en el sentido de que la DIAN derogara tal resolución, ya que en esta región fronteriza el reciclaje de materiales ferrosos y no ferrosos constituyen una de las actividades comerciales que impulsan la economía del departamento.

Cristo Bustos gestionó ante la DIAN para que se reconsideraran los argumentos que motivaron dicha resolución, que sustentan la restricción establecida por la DIAN para la importación de metales ferrosos y no ferrosos provenientes de la República Bolivariana de Venezuela; de hecho, se aclara que revisada la Gaceta de la República de Venezuela No. 6143, extraordinaria del 5 de septiembre de 2014, donde se modifica el régimen legal aplicable a mercancías de exportación, no existe prohibición alguna que impida la exportación de estos metales hacia Colombia.

El senador cucuteño fue enfático en advertir, “restringir la comercialización de chatarra en la zona fronteriza no favorece en nada la economía de Norte de Santander, contrario sensu, acentúa la crisis que actualmente enfrenta el departamento debido a la disminución de las ventas y de la capacidad adquisitiva de los consumidores, ocasionada por la falta de empleos formales”.

“Este tipo de medidas no se pueden fijar en una región de frontera como Cúcuta, de un momento a otro, sin mirar el impacto que pueda generar; el 99% de la chatarra que entra al país llega desde Venezuela, y el 90% entra por la aduana de Cúcuta. Además, hay que ser consecuentes con la política de apoyo binacional”, precisó el congresista del Partido Liberal. Cabe aclarar que en la región fronteriza, existen alrededor de 3 mil recolectores de chatarra con dedicación exclusiva, de quienes dependen aproximadamente 30 mil personas que van a beneficiarse con esta derogación.

Esta Resolución obedece, según sus considerandos, a que “en armonía con la normatividad aduanera emitida por la República Bolivariana de Venezuela, se determinó levantar la prohibición establecida en el numeral 5 del artículo 39-1, de la Resolución 070 del 28 de febrero de 2014, para el ingreso de chatarra ferrosa y no ferrosa por las jurisdicciones de las Direcciones Seccionales de Arauca, Cúcuta, Maicao, Riohacha y Puerto Carreño, para lo cual se elimina el mencionado numeral”. Así mismo, a que “no obstante lo anterior, con el ánimo de preservar el control respectivo sobre estas mercancías, se hace necesario que para el ingreso de las mismas a Colombia por las jurisdicciones de las Direcciones Seccionales de Arauca, Cúcuta, Maicao, Riohacha y Puerto Carreño, deberá presentarse al momento de su importación el documento idóneo que demuestre la salida legal de dichas mercancías desde la República Bolivariana de Venezuela”.