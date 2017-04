Colombia concluye con éxito las Reuniones Anuales del BID en Paraguay

El Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, quien encabezó la delegación colombiana, en las reuniones la reunión anual de las Asambleas de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Corporación Interamericana de Inversiones (CII), entidades que conforman el Grupo BID, realizadas en la ciudad de Asunción, Paraguay, resaltó los principales resultados obtenidos.

Estas reuniones, corresponden a la cita anual en la que se reúnen los representantes de los países miembros de estas instituciones internacionales, principalmente los Ministros de Hacienda, para hacer seguimiento al desempeño de estas entidades, tomar decisiones estratégicas para el futuro de las mismas y revisar la agenda de trabajo con cada país.

“Concluimos con éxito las reuniones del Grupo BID porque aseguramos el financiamiento que requerimos del BID para el 2017, del orden de US$ 1.000 millones, logramos llegar a un consenso con los otros países para aportar recursos frescos por US$ 317 millones al Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) y obtuvimos US$ 200.000 de donación para apoyo a la emergencia en el municipio de Mocoa, todos aspectos muy positivos para nuestro país’, explicó el funcionario.

El Jefe de la cartera de Hacienda explicó que en materia de financiamiento, se confirmó la disponibilidad de créditos para Colombia por US$ 1.000 millones para financiamiento del posconflicto en temas como catastro multipropósito, desarrollo rural sostenible y microfinanzas rurales, así como para el financiamiento del Presupuesto General de la Nación en el 2017.

Por otro lado, el Ministro Cárdenas subrayó que gracias al liderazgo de los países de América Latina, se logró cumplir la meta trazada, construyendo un gran compromiso entre todos los países miembros, para aportar US$317 millones al FOMIN, fondo que tiene por mandato el financiamiento no reembolsable de iniciativas para reducción de pobreza a través del desarrollo del sector privado.

Según expresó el funcionario América Latina aportará el 52,6 % de los recursos (US$ 166,8), Japón el 26,8 % (US$ 85 millones), y algunos países de Europa y Asia el 20,6 % restante. Con estos recursos, se aseguró la existencia del fondo hasta el año 2023.

‘El FOMIN es un activo muy importante para la región de América Latina porque es un laboratorio de innovación para apoyo al financiamiento de iniciativas que desarrollen ONGs, fundaciones y empresas, muchas veces en asocio con el sector público, a través de proyectos que tienen un alto potencial para mejorar la calidad de vida de la población pobre y vulnerable”, precisó el Ministro Cárdenas’.

Y agregó: “es un fondo que desde su creación en la década de los 90s ha financiado alrededor de 2.000 proyectos por US$ 2.000 millones, brindando asistencia técnica y financiamiento a esas ideas diferentes que han necesitado un socio que crea en ellas y que esté dispuesto a asumir riesgos inusuales para poder hacerlas realidad”.

El titular de la cartera de Hacienda además manifestó que Colombia, por ejemplo, ha sido un país que ha aprovechado el FOMIN con más de 140 operaciones por más de US$ 125 millones.

“Nuestras estimaciones arrojan que por cada dólar que hemos aportado, hemos obtenido dieciséis en retorno. Algunos ejemplos recientes son:

·Un proyecto para creación del primer Banco de Hábitat de toda la región para restauración y conservación de tierras, así como para compensar los daños ambientales;

·Estructuración y emisión del primer bono de impacto social del país, probando la metodología de pagos por resultados en materia de generación de empleo formal para jóvenes y víctimas del conflicto armado;

·Creación de SEMPLI, la primera plataforma para financiamiento en línea de startups y scaleups de Colombia”, expuso Cárdenas.

Finalmente, y en respuesta a los trágicos eventos que se presentaron este fin de semana en el Municipio de Mocoa por deslizamientos, el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, reiteró el agradecimiento por el apoyo no reembolsable del BID por US$ 200.000 para apoyar las labores de atención de la emergencia.