Colombia tiene disponibles USD$1.000 millones del BID para proyectos estratégicos

Loterias

Resultados de loterías y chances del 2 de abril:

DORADO

9821

SUPER ASTRO LUNA:

2979 – Signo Sagitario

CHONTICO:

Día 3398 – Noche 3405

PAISITA:

Día 5280 – Noche 5666

CAFETERITO:

0867

PIJAO:

9824

CASH THREE:

Día 143 – Noche 088

PLAY FOUR:

Día 7014 – Noche 7360

EVENING:

4043

WIN FOUR:

9352

SAMAN:

5561

SINUANO:

Día 8714 – Noche 9097

CULONA:

9034

CARIBEÑA:

7781

MOTILÓN:

5215

LA BOLITA

9919

COLONO:

LA FANTASTICA:

5606

RESULTADOS DEL SÁBADO 1 DE ABRIL

BALOTO 02 – 09 – 11 – 15 – 24 – 45

REVANCHA 02 – 06 – 10 – 39 – 40 – 41

Boyacá 8805 – Serie 287

Cauca 2941 – Serie 132