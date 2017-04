El popular juego Pac-Man llegó a Google Maps

El servidor de aplicaciones de mapas Google Maps convirtió las calles del mundo en el famoso videojuego Pac-Man con el motivo del April Fools’ Day (el Día de las bromas de abril que se celebra en varios países como Estados Unidos). Foto: Google Maps

“A partir de ahora y hasta el 4 de abril, usted puede devorar fruta, evitar fantasmas, y recoger PAC-Dots (puntos pequeños) a lo largo de las calles de Google Maps en todo el mundo”, afirmó David Hendon, gerente de producto de Ms. Pac-Man.

Estas son las intrucciones para jugar:

Tocar el ícono de Ms. Pac-Man en iOS y Android o haga clic en el botón de Ms. Pac-Man en la parte inferior izquierda del escritorio para entrar en el laberinto y empezar a comer puntos.

She's a map-eater. And today, you can be one too.

Chomp the competition and share your high score with #MsPacMaps ??? @officialpacman pic.twitter.com/lSWvmj39DN

— Google Maps (@googlemaps) 31 de marzo de 2017