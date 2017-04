Hincha de Alianza Petrolera fue asesinado con arma blanca

En la previa del compromiso Alianza Petrolera vs. Millonarios, disputado en la ciudad de Barrancabermeja,un líder de la barra local fue atacado con arma blanca y posteriormente falleció.

De acuerdo con las autoridades, Carlos Viviescas, quien era líder de la barra Anarquía Negra, fue atacado por un hincha de Millonarios en la Avenida Circunvalar de Barrancabermeja, en una riña por portar camisetas de diferentes equipos.

Por ahora, las autoridades no han podido capturar a los responsables por lo que abrieron una investigación.

“Expreso mí sentimiento de condolencia y solidaridad a la familia Viviescas Pedraza y a los hinchas del equipo aurinegro, y convoca a la cordura, tolerancia y sensatez. Pide al Todopoderoso fortaleza para soportar unidos en el amor y la fraternidad tan difícil situación”, afirmó el alcalde de la ciudad, Darío Echeverri Serrano.

A lo anterior, agregó: ” Hago un llamado a los aficionados del fútbol, a la paz y a la no violencia, para que hechos como este no enluten más familias en Barrancabermeja y para que no tomes los colores de las camisetas como uniformes de batalla”.

Hinchas de millonarios mataron un hincha de alianza petrolera

pic.twitter.com/RQZNHms9jC — Zoidberg (@IngeAlejandroPo) 3 de abril de 2017