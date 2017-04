Comentarios al margen…

Por Mauricio Botero Caicedo

Los medios, como bien lo señalaba un analista, “han hecho malabares con sus cámaras tratando de disminuir el impacto de la inmensa manifestación el 1 de abril, con ingenuos trucos como los de captar imágenes de sectores vacíos de la Plaza de Bolívar, explanada que se llenó no una, sino varias veces, porque como se trataba, no de una concentración, sino de una marcha, donde no hubo ni buses, ni almuerzos, ni trago gratis.

” Un ‘sacamicas’ de la Casa de Nariño afirma que los cerca de medio millón de concurrentes a las diversas marchas a lo largo y ancho del país son una ‘patética concurrencia’. Cabe preguntarles a este saltimbanqui que escribe en El Tiempo que de llegarse a convocar una marcha a favor de el gobierno, ¿asistiría, sin que mediara galones de licor, comida a tutiplén, y transporte gratiniano, la décima parte de la gente que marchó el 1 de abril? Nada más diciente que la profunda observación de Lorenzo Madrigal, el genial Osuna, en su reciente artículo en El Espectador: “Dijo en la radio Horacio Serpa que las personas de bien no concurrirían a la marcha del sábado, día en el cual escribo y cuyos resultados ignoro; defecto de concurrencia que bien pudiera haberse suplido con la asistencia de los comprometidos en el Proceso 8.000, que no fueron pocos.”

*****

Los que tiene rabo de paja no se deben acercar al fuego. Este refrán es pertinente porque en reciente alocución, el grotesco dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, el pleno Consejo de Ministros afirmó que no era Santos la persona más indicada de llamarle la atención a Venezuela por supuestas violaciones a la Constitución ya que el gobierno colombiano se había pasado por la galleta el plebiscito sobre el Acurdo de Paz en dónde la mayoría de los ciudadanos votaron en contra de dicho Acuerdo.

*****

El sangriento dictador soviético, José Stalin, afirmaba: “Los que votan no deciden nada, los que cuentan los votos deciden todo.” En el vecino Ecuador, los esbirros de Rafael Correa en el Consejo Electoral se encargaron de refundir la victoria del opositor Lasso y poner como ganador al sucesor de Correa, Lenin Moreno. Definitivamente Stalin tenia razón cuando afirmaba que los que deciden todo son los que cuentan los votos.

*****

Uno no puede dejar de ser solidario con la tragedia de Mocoa. Ojalá todos los colombianos pudiéramos aportar nuestro granito de arena para ayudar a nuestros compatriotas en estos difíciles momentos.