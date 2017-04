Hoy se cumplen 23 años de la muerte de Kurt Cobain

Este miércoles hace 23 años fue encontrado el cuerpo sin vida del cantante de la mítica banda Nirvana, Kurt Cobain, considerado uno de los personajes más influyentes en la historia de la música en la década de los noventa.

El cantante de Nirvana fue encontrado en un ático de su casa en Seattle con una escopeta tras haberse disparado. El dictamen de la Policía indicó que la causa de su muerte fue por suicidio.

Sin embargo, aún se debate mucho sobre la muerte de Kurt. Algunos afirman que sufría una fuerte depresión por su mala relación con su esposa Courtney Love, además tenía una avanzada adicción a la heroína que empeoró su situación.

Su círculo cercano siempre dijo que Cobain no pudo con su adicción a la heroína que era lo único que le curaba un extraño dolor gástrico.

Entrevista hecha a Kurt Cobain por el programa Much Music/Hotel Riverfront de Seattle, Washington. Agosto 10 de 1994.

Todo lo que rodea a Nirvana y a la figura de Kurt Cobain, que nació el 20 de febrero de 1967 y se quitó la vida con tan solo 27 años el 5 de abril de 1994, continúa siendo noticia entre los seguidores del rock y, en especial, del grunge, un estilo que utilizó la angustia, el tormento y la soledad como excusas para escupir ruidosos guitarrazos.

La discografía de Nirvana es relativamente reducida (tres álbumes de estudio, “Bleach”, “Nevermind” e “In Utero”; y un disco en directo, “MTV Unplugged”), pero la muerte y popularidad de Cobain favorecieron la edición a lo largo del tiempo de recopilaciones, reediciones y material inédito.

Los reconocimientos a la decisiva influencia de Nirvana en la música popular no dejan de llegar. Uno de los últimos fue el anuncio en noviembre de la Academia de la Grabación de la entrada del himno “Smells Like Teen Spirit” en el Salón de la Fama de los Grammy junto a canciones como “Changes” (David Bowie), “Sign ‘O’ the Times” (Prince) o “Lady Sings The Blues” (Billie Holiday).

Esta fue la carta que escribió Kurt Cobain antes de quitarse la vida con una escopeta: