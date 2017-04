Si la disidencias de las Farc no se acogen al acuerdo, serán perseguidas por la ley: Vicepresidente

Durante el foro “Seguridad y Defensa: Logros y Retos”, que se realizó en el teatro Patria del Ejército, el vicepresidente de la República general (r) Oscar Naranjo, les hizo un fuerte llamado a las disidencias de las Farc para que aprovechen la oportunidad de acogerse a los beneficios de la Justicia Especial para la Paz JEP, como una salida para reintegrarse a la vida civil.

“No habrá ningún tipo de negociación o contemplación con estas estructuras de carácter político, ya que la única salida que les queda es la de someterse a la justicia o enfrentar la persecución militar, policial o judicial”, señaló el Vicepresidente.

En su intervención, reiteró que los acuerdos solamente cobija a quienes se sometieron a estos o de lo contrario recibirán todo el peso de la ley y quien pretenda mantenerse en el delito asumirá todo el peso de la justicia.

También expresó que el Gobierno, a través del Alto Comisionado para la Paz, ya tiene el listado completo de todos los integrantes de las Farc que ya iniciaron su camino hacía la legalidad y que quien no esté en el listado será perseguido judicialmente.

Frente a la aplicación de la Justicia Especial para la Paz, el vicepresidente indicó que los militares y polic?as que se sometan, el delito cometido será sometido a estudio para determinar si éste tiene relación directa o indirecta con el conflicto, es decir, que se cometió en razón al conflicto y eso dependerá de una juez de la República.

Finalmente, le advirtió al denomimado “Clan del Golfo” que no pretenda ponerse el hábito de autodefensas gaitanistas para acceder a bendecidos, ya que el Gobierno no va a permitir que se valgan de “ropajes seudópóticos”, para llegar a acogerse a la JEP, ya que no son más que una organización narcotraficante y van a ser perseguidas a donde se encuentren.