Aeropuertos del país preparados para atender temporada alta de Semana Santa

La Aeronáutica Civil, junto con concesionarios y demás autoridades aeroportuarias del país, inicia su plan de temporada alta de Semana Santa con el fin de evitar congestiones por el alto flujo de pasajeros que se presenta en estas fechas en el que muchas personas viajan a diferentes destinos nacionales e internacionales.

El plan contempla las coordinaciones con las autoridades aeroportuarias como Migración Colombia, DIAN, Policía Aeroportuaria, Movilidad y empresas aéreas con el fin de facilitar los ingresos, requisas y controles de seguridad y trámites que los viajeros tengan que realizar durante su paso por los aeropuertos y contrarrestar posibles inconvenientes a la hora de cumplir los compromisos de vuelo.

La Aeronáutica Civil dispone de personal adicional, de atención al usuario en los principales aeropuertos del país; el aeropuerto El Dorado cuenta con un total de 50 funcionarios para acompañar y orientar a los viajeros en caso de deficiencia en la prestación del servicio ofrecido por las aerolíneas.

Se espera que, para esta temporada, que inicia del 7 al 17 de abril, se movilice por El Dorado, la principal terminal aérea del país un millón 107 mil pasajeros y por el resto de aeropuertos, un millón 269 mil, para un total de dos millones 376 mil viajeros.

Por su parte, el Viceministro de Transporte, Alejandro Maya, insistió en que será clave madrugarle al ‘Plan Retorno’ e informó que habrá un personal adicional en los aeropuertos del país para que tengan contacto directo con los usuarios y puedan resolver dudas.

Además, aseguró que en transporte terrestre se incrementará un 6% en la velocidad de los vehículos en su paso por los peajes. Y recalcó que 150 carreteras del país estarán monitoreadas y 8400 policías del Ditra están dispuestos para ofrecer sus servicios. Maya puntualizó que la policía hará un esfuerzo especial en la vía Girardot-Bogotá para que los usuarios puedan transitar cómodamente.

Se recomienda a los usuarios del transporte aéreo:

~ Hacer uso de la tecnología, lo cual facilita los procedimientos de chequeo en el aeropuerto.

~ Seguir nuestras redes sociales en Twitter: @AerocivilCol y Facebook: AerocivilCol, donde encontrará el estado de los aeropuertos.

~ Descargar el APP “Aerocivil” en cualquier dispositivo móvil bajo plataforma Android o IOS, donde encontrará información relacionada con las condiciones meteorológicas de los aeropuertos.

~ Otras recomendaciones importantes, establecidas por la entidad, son las disposiciones para el transporte de mascotas en cabina de pasajeros, recuerde que no debe pesar más de 10 kilogramos, en conjunto con el guacal. Los propietarios deben cumplir con las normas de salubridad y sanitarias, presentar el carné de vacunación firmado por un veterinario y reservar la disponibilidad de cupo con la aerolínea, mínimo 48 horas antes del viaje.

* Es importante que tenga en cuenta las recomendaciones preventivas relacionadas con la fiebre amarilla para destinos de los departamentos de Amazonas, Magdalena, Norte de Santander, Caquetá, entre otros, considerados como de riesgo por el brote de esta enfermedad.

Indicaciones adicionales en los aeropuertos:

• En vuelos nacionales llegue como mínimo dos horas antes del vuelo para hacer el chequeo y embarque a la aeronave, para viajes internacionales deben contar con tres horas de anticipación. El tiempo de anticipación requerido contempla lo necesario para el registro, filtros de seguridad, manejo de equipajes y cumplimiento del itinerario.

• Recuerde llevar en su equipaje de mano, sus objetos valiosos tales como joyas, portátiles, Ipod, cámaras fotográficas o de video, celulares, medicinas, fórmula médica, dinero, documentos de identificación, tarjetas de crédito, cheques viajeros, tarjeta de asistencia de viajes, etc.; así como una copia de estos en un lugar seguro para identificarse, bloquear o cancelar esta documentación en caso de extravío o pérdida de los originales.

• Cada compañía aérea tiene la potestad de admitir determinado peso, teniendo en cuenta la capacidad de la aeronave. (El equipaje de mano permitido dependerá de las políticas de cada aerolínea, generalmente obedece a las especificaciones de capacidad de las aeronaves).

• En el momento del check in lleve a la mano el impreso de la reserva y documento de identidad para viajes nacionales, para los internacionales debe presentar: tiquete, documento de viaje (pasaporte con los visados pertinentes u otros papeles que exijan los diferentes países Ej., pasado judicial, reserva hotelera, carta de invitación, autorización para la salida de menores, etc.), pago de impuestos de salida del país, carné de vacunas, etc. (Los requisitos de documentación para cada país se lo informan en la embajada o consulado correspondiente).

• Todo pasajero deberá exhibir el documento de identidad pertinente al momento de su viaje ante la aerolínea y las autoridades que lo requieran.

• Si viaja con niños menores de 12 años lleve a la mano el tiquete aéreo y registro civil o documento de identidad; si es un adulto responsable del menor, además de lo anterior, deberá acreditar la autorización respectiva de ambos padres, para el transporte del mismo.

• Si un menor de edad viaja recomendado, podrá llevar equipaje de mano siempre que lo pueda transportar por sus propios medios y cuidar en todo momento. Recuerde, el equipaje de mano está bajo su responsabilidad y custodia, no lo descuide en ningún momento. Si por alguna situación excepcional debe ser enviado a la bodega del avión exija el talón de equipaje o recibo correspondiente y, en lo posible, efectúe una constancia de los objetos de valor que contiene el equipaje.

• En caso de mujeres en estado de embarazo, no deberán viajar por vía aérea si el periodo de gestación supera el séptimo mes, a menos que el viaje sea estrictamente necesario. En todo caso deben presentar certificación médica expedida con 12 (doce) horas de anticipación al vuelo en donde conste que está apta para el viaje y suscribir un documento eximiendo la responsabilidad de la compañía ante cualquier eventualidad que surja de su estado durante el vuelo. (No tener la documentación requerida puede ocasionar la negación del embarque.)

• En el equipaje de mano, por razones de seguridad, no está permitido llevar cuchillos, navajas, portacajas, cuchillas plegables o retráctiles, picahielos, tijeras, armas, o juguetes con forma de arma, municiones, explosivos, manoplas; así como aerosoles, geles, líquidos, aceites o productos con consistencias similares a estos. Si tiene alguno de estos elementos las autoridades los confiscarán o retendrán. (Recuerde confirmar con la aerolínea los líquidos y cantidades que le son permitidos llevar).

• Durante el embarque, el equipaje facturado y de mano de todos los viajeros es sometido a los filtros de seguridad tanto de aerolíneas como los demás organismos de control, (Policía Aeroportuaria, Policía Antinarcóticos, Policía Fiscal y Aduanera) es posible que le apliquen un perfil de seguridad, en el cual se realizan una serie de preguntas e inspecciones.

• El equipaje de bodega debe estar debidamente marcado con los datos personales completos (del lugar de origen y destino) en el momento del registro. Se recomienda que lo marque por dentro y por fuera. Igualmente, se sugiere retirar las etiquetas de vuelos anteriores con el fin de evitar confusiones en el manejo del mismo.

• No transporte ningún equipaje de personas desconocidas, esta norma es por su seguridad y la de los demás pasajeros.

• Una vez se registre en la aerolínea atienda las instrucciones impartidas en el módulo, diríjase a la sala de embarque señalada. No estar oportunamente en la sala de embarque puede implicar la pérdida del vuelo.

• Si viaja al exterior realice el procedimiento migratorio correspondiente con la suficiente antelación, con esta medida evitará perder el vuelo. (Esté atento a las indicaciones de la aerolínea, pues en casos excepcionales las salas de embarque pueden variar).

En caso de presentar algún inconveniente en los aeropuertos de origen o destino, ubique personal de atención al usuario de la Aerocivil o ingrese a nuestra página www.aerocivil.gov.co, identifique el botón de chat virtual, personal de atención al usuario lo orientará con sus dudas previo a su viaje.