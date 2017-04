Camión arrolla una multitud en Estocolmo dejando indeterminado número de muertos y heridos

–En lo que aparentemte sería un atentado terrorista, similar a los ocurridos en otras ciudades europeas, un camión arrolló a una multitud en la ciudad de Estocolmo, Suecia, con un saldo indeterminado de muertos y heridos.

El hecho se registró en Drottninggatan, una de las principales calles comerciales de la capital sueca, donde el camión fue lanzado por su conductor contra la gente y finalmente se estrelló contra un centro comercial.

En principio se habla de por lo menos tres muertos, según informa la radio pública sueca. Las autoridades han acordonado el área. Testigos locales citados por el diario Aftonbladet informan de que se ha escuchado una fuerte explosión y gritos.

Este es el camión, que tras el ataque, se inscustró en un centro comercial:



La compañía propietaria del vehículo aseguró a la policía que el vehículo había sido robado poco antes del incidente.



Este video, difundo en la red Twitter, muestra el momento en que la gente huye del lugar tras el ataque del camión.

Something's happening on Drottninggatan and around Stockholm. pic.twitter.com/YPbrZSe5Mb

— Johnny Chadda (@johnnychadda) April 7, 2017