EE.UU. ataca con misiles una base aérea siria en represalia por arremetida con armas químicas

–El propio presidente Doland Trump reportó que ordenó un ataque con misiles contra una base aérea siria durante la madrugada de este viernes como represalia por el atroz ataque con armas químicas del que se responsabiliza a las fuerzas del presidente Bashar al-Assad.

Este video difundido por el Departamento de Defensa y la Marina de los Estados Unidos muestra el momento en que se lanza la andanada de misiles desde el buque “USS Ross”:

Here's video from the #Tomahawk launches against #Syria. For more on the story, visit https://t.co/2GprTQGGjs. pic.twitter.com/kB3gbBy4ma

— U.S. Dept of Defense (@DeptofDefense) 7 de abril de 2017