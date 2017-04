Moscú condena ataque de EE.UU. en Siria y pide reunión del Consejo de Seguridad de ONU

— Rusia insta al Consejo de Seguridad del a ONU a convocar una reunión extraordinaria a causa del ataque de EEUU contra una base aérea de Siria, declaró el Ministerio ruso de Exteriores, informó la agencia de noticias rusa Spunik, la cual resaltó también que de los 59 misiles de crucero Tomahawk que EEUU disparó esta madrugada desde sus buques de guerra emplazados en el Mediterráneo, solo 23 alcanzaron la base aérea de Shairat, cerca de Homs, según declaró el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, general mayor Ígor Konashénkov.

“Según los medios de control rusos, solo 23 misiles alcanzaron la base aérea siria. Se desconoce dónde cayeron los restantes 36 misiles de crucero”, afirmó el general ruso.

“Exhortamos al Consejo de Seguridad del a ONU a celebrar una reunión extraordinaria para debatir la situación”, dice el comunicado publicado en la página web de la Cancillería.

Según la nota, EEUU bombardeó la base siria “aprovechando como pretexto el incidente químico en la provincia de Idlib”.

“EEUU, que no se dignó investigar los hechos, hizo una demostración de fuerza contra un país que lucha contra el terrorismo internacional”, resaltó el mministerio ruso.

El ataque de EEUU en Siria, subrayó, es además un” intento de desviar la atención de la situación en Mosul donde las acciones (bélicas), en particular de la coalición de EEUU, causaron la muerte de cientos de civiles y donde va en aumento la catástrofe humanitaria”.

Para la Cancillería rusa, “EEUU tomó la decisión de atacar a Siria antes de los sucesos en Idlib que se utilizaron como pretexto para una demostración de fuerza”.

“Es imposible que EEUU no entienda que las tropas gubernamentales sirias no emplearon armas químicas, Damasco sencillamente no las tiene, circunstancia que se ha corroborado repetidamente por especialistas”, acotó.

Las fuerzas estadounidenses atacaron con misiles la madrugada de este viernes la base aérea de Shairat en la gobernación de Homs, una instalación crucial en la lucha contra el grupo terrorista Daesh (autodenominado Estado Islámico y proscrito en varios países, incluida Rusia).

El Pentágono afirmó que los buques de guerra de la Armada norteamericana emplazados en el Mediterráneo dispararon 59 misiles contra la instalación siria.

La Casa Blanca considera que desde esta base se lanzó el martes un supuesto ataque químico en Idlib.

El Gobierno de Siria se desmarcó del empleo de sustancias tóxicas y responsabilizó del suceso a los grupos armados.

El Ministerio de Defensa de Rusia, por su parte, informó que la aviación siria atacó el martes cerca de Jan Sheijun un depósito en el que los terroristas almacenaban armas químicas.

Siria se unió a la Convención sobre las Armas Químicas después de que varios centenares de personas fueron víctimas de un brutal ataque tóxico en el barrio de Guta Oriental, cerca de Damasco, en agosto de 2013.

Su renuncia a las armas químicas bajo control de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) fue resultado de un acuerdo entre Moscú y Washington y permitió evitar la intervención militar de EEUU en Siria en 2013.

Las armas químicas fueron retiradas del territorio sirio y la OPAQ anunció su total destrucción en enero de 2016. (Información de Agencia Spunik)