Emocionante última jornada de fase de grupos en la Liga Argos Fútsal

Tan solo queda una jornada en la Liga Argos Fútsal 2017-1 y todo está por decidirse. Con cuatro equipos clasificados y doce partidos por jugarse, es hora de comenzar a sacar cuentas y proyecciones porque este sábado 8 de abril hay mucho en juego y los Cuartos de Final son el objetivo de las 13 escuadras que se juegan los cuatro cupos restantes.

En el Grupo A, el Club D’Martin y Lanús Tocancipá ya esperan un poco más tranquilos en la próxima fase. Es importante que estas dos escuadras sumen en su última salida para asegurar su posición o incluso, los granates, esperar un resbalón del líder para asaltar la punta y optar por un rival más asequible. Deportivo Meta depende de sí mismo para ser uno de los mejores terceros, mientras que Fortaleza, Sanpas y Saeta, deben ganar a como dé lugar y esperar resultados en otras plazas.

En el B, solo Utrahuilca está eliminado. Real Bucaramanga ya aseguró la primera plaza de la zona, mientras que Leones y Atlético Dorada se disputarán la segunda plaza en Pasto. Tolima, Lyon, Cóndor y Cúcuta, están obligados a ganar, por una diferencia de gol bastante holgada, y deben esperar resultados no solo en su grupo, ya que solamente optarían por ser uno de los dos mejores terceros en Cuartos.

Ahora, con Alianza Platanera líder del grupo y de la general ya asegurada, el Grupo C tiene dos cupos para tres equipos. Es casi un hecho que uno de los mejores terceros salga de esta zona así que o Real Antioquia (el mejor posicionado) o Itagüí Leones o Rionegro Futsal, verán la siguiente fase desde la comodidad de su casa. Los únicos que no dependen de sí mismos en esta disputa son los bicampeones de la Liga Argos Futsal, que deben ganar, y esperar a que Itagüí no sume de a tres ante Alianza Platanera.

Grupo A

1. Club D’Martin (14 pts): Clasificado. Debe ganar para ser primero.

2. Lanús Tocancipá (12 pts): Clasificado. Debe ganar y que D’Martin pierda para ser primero. Si D’Martin empata, Lanús debe ganar por +3.

3. Deportivo Meta (10 pts): Ganar para clasificar. Si empata, Fortaleza no debe ganar por +3.

4. Fortaleza C.E.I.F (8 pts): Debe ganar por diferencia de +3, combinado con una derrota/empate de Meta, además de una derrota de Leones de Nariño.

5. Deportivo Sanpas (7 pts): Debe ganar por mayor diferencia de la que gane Fortaleza, combinado con una derrota/empate de Meta y que Leones de Nariño pierda.

6. Saeta Bogotá (7 pts): Debe ganar y golear (tiene diferencia de -10), combinado con una derrota/empate de Sanpas (+4), Meta (+2), Fortaleza (+2) y que Nariño gane.

7. Real Cundinamarca: Eliminado

8. Academia Central: Eliminado

Pos Equipo J G E P GF GC DF Pts. 1 Club D’Martin Attle 6 4 2 0 29 16 13 14 2 Lanús Tocancipá 6 3 3 0 25 14 11 12 3 Deportivo Meta 6 3 1 2 25 21 4 10 4 Fortaleza C.E.I.F 6 2 2 2 26 24 2 8 5 Club Deportivo Sanpas 6 2 2 2 17 15 2 8 6 Deportivo Saeta 6 2 1 3 17 27 -10 7 7 Real Cundinamarca 6 1 2 3 9 17 -8 5 8 Academia Central Ubaté 6 0 1 5 9 22 -13 1

Grupo B

1. Real Bucaramanga (16 pts): Clasificado. Primer lugar asegurado.

2. Leones de Nariño (11 pts): Debe ganar o empatar para ser segundo. Si pierde, no pueden ganar ni Meta, ni Fortaleza, ni Sanpas para ser mejor tercero.

3. Atlético Dorada (9 pts): Debe ganar para clasificar. Si empata, Meta debe perder; además, ni Fortaleza, ni Sanpas ni Saeta pueden ganar.

4. Tolima Syscafé (8 pts): Debe ganar, combinado con una derrota de Atlético Dorada, derrota de Deportivo Meta y que Fortaleza y Sanpas no ganen.

5. Deportivo Lyon (7 pts): Debe ganar, combinado con una derrota de Atlético Dorada, derrota/empate de Tolima y derrota de Deportivo Meta (por diferencia de 4 entre los dos). Además, ni Fortaleza, ni Sanpas, ni Saeta pueden ganar.

6. Deportivo Cóndor (7 pts): Debe ganar, combinado con una derrota de Atlético Dorada, derrota/empate de Tolima y derrota de Deportivo Meta (por diferencia de 9 entre los dos). Además, ni Fortaleza, ni Sanpas, ni Saeta pueden ganar.

7. Cúcuta Niza (7 pts): Debe ganar. Que Lyon y Cóndor empaten. Deben perder Dorada, Tolima y Meta (por diferencia de 10 entre los dos). Además, no pueden ganar ni Fortaleza, ni Sanpas, ni Saeta.

8. Club Utrahuilca (3 pts): Eliminado.

Pos Equipo J G E P GF GC DF Pts. 1 Real Bucaramanga 6 5 1 0 29 16 13 16 2 Leones de Nariño 6 3 2 1 27 22 5 11 3 Atlético Dorada 6 3 0 3 30 22 8 9 4 Tolima Syscafe 6 2 2 2 16 17 -1 8 5 Deportivo Lyon 6 2 1 3 29 28 1 7 6 Deportivo Cóndor 9 2 1 3 19 24 -5 7 7 Cúcuta Niza 6 2 1 3 24 30 -6 7 8 Club Utrahuilca 6 1 0 5 12 27 -15 3

Grupo C

1. Alianza Platanera (18 pts): Clasificado. Primer lugar asegurado.

2. Bello Real Antioquia (13 pts): Si gana, es segundo. Si empata, clasifica, pero Leones no puede ganar por diferencia de +10 para asegurar esa segunda plaza. Si pierde, Itagüí Leones debe empatar/perder y Rionegro no puede ganar por diferencia de +11.

3. Itagüí Leones (11 pts): Debe ganar para clasificar. Si empata/pierde, no pueden ganar ni Atlético Dorada ni Rionegro Futsal.

4. Rionegro Futsal (10 pts): Debe ganar, combinado con una derrota/empate de Itagüí Leones.

5. Rionegro Águilas (7 pts): Eliminado

6. Independiente Barranquilla (5 pts): Eliminado

7. Gremio Samario (4 pts): Eliminado

8. Inter Cartagena (0 pts): Eliminado

Pos Equipo J G E P GF GC DF Pts. 1 Club Deportivo Alianza Platanera 6 6 0 0 39 11 28 18 2 Bello Real Antioquia 6 4 1 1 23 13 10 13 3 Itagüí Leones 6 3 2 1 18 15 3 11 4 Rionegro Futsal 6 3 1 2 15 13 2 10 5 Rionegro Águilas 6 2 1 3 22 27 -5 7 6 Independiente Barranquilla 6 1 2 3 21 27 -6 5 7 Gremio Samario 6 1 1 5 18 24 -6 4 8 Inter Cartagena 6 0 0 6 17 43 -26 0

Con información y fotos de la oficina de prensa de la Liga Argos Fútsal