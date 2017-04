Proponen ley para salvar a los hospitales universitarios

En el debate de control político sobre la crisis de los hospitales universitarios del Caribe y Valle del Cauca, quedaron expuestas las dificultades financieras y administrativas de los centros asistenciales. En el caso del Hospital Universitario del Caribe, su pasivo sobrepasa los 80 mil millones de pesos, una cifra contrastante con una menor cuantía reportada por las autoridades de la región.

En esa perspectiva, la senadora Nadie Blel Scaff, aseguró que los bolivarenses se quedarán sin un hospital de calidad y sin una facultad de medicina, afectando a unos 600 estudiantes que realizan sus prácticas en el centro hospitalario. Para la senadora del Partido Conservador el gran problema de los hospitales universitarios es el modelo del sistema de salud colombiano, especialmente la ‘tercerización’ de los servicios médicos de dichos centros asistenciales.

“Estamos no frente a un hospital, sino frente a un centro comercial que arrienda locales”, criticó la Senadora Nadia Blel Scaff con relación a la rendición de cuentas del gerente interventor del Hospital Universitario del Caribe. Dicha intervención fue autorizada por la Superintendencia de Salud, en noviembre de 2016.

Una realidad muy similar es la que padece el Hospital Universitario del Valle, HUV, intervenido a finales del año pasado y sometido a la Ley de Quiebras. En dicho proceso, fueron despedidos 530 empleados, entre ellos, los más antiguos de la institución. Los males del HUV son los mismos: la gobernación y las EPS no le pagan a tiempo o sencillamente no pagan los servicios POS y no POS, es decir, aquellos procedimientos suministrados a pacientes cuyas enfermedades no las cubre el sistema. Afortunadamente, en las últimas horas, las autoridades llegaron a un acuerdo para no liquidar este hospital.

Gastamos más de lo que tenemos: Ministro de Salud

El propio ministro de salud, Alejandro Gaviria, confirmó que la crisis de los hospitales universitarios en el país es grave. En el mencionado debate de control político, el ministro dijo que las deudas de los entes territoriales (gobernaciones y alcaldías) con los centros asistenciales es de un billón de pesos.

“Antioquia debe 300 mil millones de pesos, mientras el Valle del Cauca, debe 100 mil millones de pesos”, concretó el ministro Alejandro Gaviria, para quien el gran problema ‘subyacente’ es que “estamos gastando más de lo que tenemos”.

Una ley para salvar a los hospitales universitarios

Ante ese panorama desolador del que tampoco se salvan los hospitales Universitario de Santander (le adeudan 100 mil millones de pesos), la IPS Universitaria de Medellín (le deben 310 mil millones) y el Hospital Universitario San Vicente, de la capital antioqueña (le deben 250 mil millones de pesos). En Colombia hay 18 hospitales universitarios, la mayoría de ellos de carácter público.

“La crisis financiera en general no es un fenómeno sencillo sino que se trata de un problema multicausal que se agudizó con la implementación del Sistema General de Seguridad Social sumado a casos de corrupción como nóminas paralelas, despilfarros, exceso de personal, tercerización de servicios y exageradas prebendas a algunos sectores sindicalizados”, dice el borrador del Proyecto de Ley para salvar los hospitales universitarios, autoría del senador

Jorge Iván Ospina.

El proyecto será radico en los próximos meses y pretenderá reglamentar nuevos mecanismos para que los hospitales universitarios sean viables, impulsará una política pública hospitalaria y unas reglas de juego claras para sostener estas entidades y garantizar la calidad del servicio, la formación de nuevo talento humano, los avances científicos y la preservación de la vida y la promoción y prevención de la salud de los colombianos.