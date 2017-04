Se comercializaron 44.920 nuevos vehículos en marzo de 2017

Loterias

Resultados de loterías y chances del jueves 6 de abril:

Bogotá 8244 – Serie 029

Quindio 8604 – Serie 067

DORADO

Mañana 9193 – Tarde 9454

SUPER ASTRO SOL

6216 – Signo Libra

SUPER ASTRO LUNA:

0355 – Signo Aries

CHONTICO:

Día 7884 – Noche 9428

PAISITA:

Día 1411 – Noche 4841

CAFETERITO:

Tarde 2275 – Noche 1044

PIJAO:

2952

CASH THREE:

Día 541 – Noche 783

PLAY FOUR:

Día 9905 – Noche 7641

EVENING:

5419

WIN FOUR:

7146

SAMAN:

7423

SINUANO:

Día 8343 – Noche 5875

CULONA:

5908

CARIBEÑA:

Dia 4025 – Noche 0704

MOTILÓN:

Tarde 9661 – Noche 3849

LA BOLITA

Día 8944 – Noche 6664

COLONO:

7522

LA FANTASTICA:

Día 2503 – Noche 3867