En Semana Santa, madrúguele al Plan retorno

“Madrúguele al plan retorno” así es denominada la estrategia que implementarán las diferentes entidades del Sector Transporte en cabeza del Ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas Giraldo, con el que se garantizará la seguridad de los viajeros y su tranquilo retorno a casa durante la temporada de Semana Santa.

Para el desarrollo del plan, el Instituto Nacional de Vías (Invías), la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Aeronáutica Civil, la Superintendencia de Puertos y Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional (Ditra) anunciaron las acciones más importantes que se pondrán en marcha para esta temporada.

Como primera medida no se tendrán restricciones de carga, específicamente en el corredor Mocoa-Neiva. “Lo que queremos es que las ayudas, los insumos, los víveres, todo lo que se requiera para atender esta tragedia no tengan ningún tipo de restricción en sus movimientos por las carreteras nacionales”, manifestó el Viceministro de Infraestructura, Dimitri Zaninovich. Además, los vehículos utilizados para atender la emergencia y para movilizar maquinarias no va a tener ninguna restricción en las carreteras nacionales. Adicionalmente, el Viceministro de Infraestructura hizo énfasis en el trabajo que lidera el Ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, en Mocoa, para superar los daños ocasionados en las vías tanto internas como de acceso al municipio.

En tiempo record se logró recuperar la movilidad en la vía Mocoa-Pitalito. Adicionalmente, se viene trabajando en la rehabilitación y la construcción de los puentes que fueron afectados por las avalanchas. “En total, dos puentes requieren ser construidos de nuevo, tres puentes deben ser reparados, se hará mantenimiento de una vía y la remoción de escombros. Estas obras tendrán un valor de 17 mil millones de pesos, algo para lo cual ya está trabajando el sector transporte”, dijo el Viceministro Zaninovich.

Así mismo, se avanza en un convenio con la Unidad de Gestión del Riesgo para que un banco de maquinaria realice el mantenimiento y reconstrucción de Mocoa.

ACCIONES DE LAS ENTIDADES PARA SEMANA SANTA

La Policía Nacional, a través de la Ditra, autorizará la movilización de maquinaria y cargas con el fin de atender situaciones de caso fortuito o fuerza mayor sobre la red vial nacional.

Para tener control total sobre el tráfico vehicular, se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU), en el cual estarán funcionarios de las entidades del Sector Transporte, monitoreando las 24 horas del día las vías del país.

Serán 8.400 policías de la Ditra y más de 1.000 funcionarios del sector que estarán brindando movilidad y seguridad en las carreteras para prevenir la accidentalidad, para lo cual se ha dispuesto de más de 450 alcohosensores y 132 radares de velocidad, 37 estaciones totales, 5 buses aula y 18 helicópteros que sobrevolarán los principales corredores viales del país.

De igual forma, se cuenta con vehículos de apoyo para prestar ayuda a los usuarios de las carreteras en caso de emergencias por accidentes de tránsito o derrumbes.

Entre las nuevas herramientas con las que contará la Policía de Carreteras está la nueva aplicación móvil diseñada por la concesión del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt) que les permitirá a los agentes de tránsito consultar en línea y en tiempo real la información de más de 12 millones de vehículos y 12 millones de conductores.

Antes de salir de viaje, los colombianos podrán consultar el estado de su licencia de conducción, multas, comparendos, vigencia del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y revisión técnico mecánica a través de la página web del Registro Único Nacional de Tránsito www.runt.com.co, opción ciudadanos.

Las consultas pueden realizarse a través del documento de identidad o número de placa del vehículo.

Carreteras

Para facilitar la movilidad de los viajeros durante la temporada de la Semana Santa, el Instituto Nacional de Vías (Invías) contará con 62 personas adicionales que reforzarán la venta con ‘cangureras’ en las 18 estaciones de peaje a cargo de la Entidad, para agilizar el paso de los viajeros. En total se contará con 112 operarios en las estaciones, los cuales se distribuirán de acuerdo con los flujos de tráfico y horas ‘pico’.

Las 26 Direcciones Territoriales contarán para la atención de emergencias o eventualidades como accidentes o derrumbes en las vías a su cargo, con un presupuesto a monto agotable del orden de los $7.500 millones.

Igualmente, para apoyar la línea #767 y reforzar el servicio, estarán habilitadas las redes sociales como @Numeral767 en Twitter, Numeral767 en Facebook, la línea gratuita nacional 018000-122767 y el correo electrónico 767@invias.gov.co

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), con el apoyo de sus concesionarios viales, implementará medidas como, funcionarios con cangureras que se ubicarán en la fila de los vehículos manteniendo sin congestión los peajes, así como el despliegue de planes de contingencia que consisten en incrementar equipos de seguridad vial y de atención de accidentes en la vía.

La ANI, a través de sus concesionarios viales, recomendará a los usuarios la adquisición de tiquetes prepago, para lo que cada concesión deberá informar los puntos de adquisición a través de medios radiales o digitales, además de los servicios en la vía como carro taller, grúa y ambulancia.

Estos servicios estarán en máxima alerta las 24 horas del día con el fin de atender cualquier eventualidad y prestar atención rápida y oportuna a los viajeros que lo requieran, por medio de un constante monitoreo a través de cámaras de circuito cerrado, y la presencia permanente, en todos los corredores de vehículos de inspección que posibilitan reportar cualquier novedad.

Aeropuertos

Las Concesiones Aeroportuarias correspondientes a la ANI, garantizarán el servicio de los Puntos de Información y Atención de usuarios al igual el de los buzones con formularios de PQRS y la operatividad de los puentes de abordaje y las bandas transportadoras a su máxima capacidad.

La Aeronáutica Civil reforzará, en todos los terminales aéreos, el personal para atención al usuario para recibir las quejas que tengan los pasajeros, y los mantendrá informados a través de sus redes sociales sobre el estado de los aeropuertos y las operaciones aéreas.

En el caso del Aeropuerto Internacional El Dorado, La Aeronáutica Civil tiene a disposición de 50 personas de Atención al Usuario los cuales podrá identificar con chalecos reflectivos de la entidad.

El personal estará disponible de 5:00 a.m. a 10:00 p.m., durante el 6 al 18 de abril.

Se espera que para esta temporada salgan desde Bogotá y otros aeropuertos, 1.892.901 pasajeros a destinos nacionales, y 483.685 a internacionales.

Por lo anterior, se recomienda a los usuarios llegar con suficiente tiempo para evitar congestiones en los aeropuertos (para vuelos nacionales mínimo con dos horas de anticipación y de 3 horas para internacionales), hacer uso del web check in desde sus dispositivos móviles, tener los documentos de identificación a la mano, especialmente de los niños, y mantenerse informados.

Vigilancia y control

La Superintendencia de Puertos y Transporte tendrá más de 60 funcionarios en las principales 22 terminales de transporte del país, en las que se supervisará la correcta prestación del servicio a todos los usuarios, con operativos enfocados en revisar despachos, combatir el pregoneo y el transporte informal, inspeccionar que los vehículos estén en óptimas condiciones, verificar el doble conductor en rutas de más de 8 horas y auditar las pruebas de alcoholimetría a conductores.

Además, la entidad implementó en su portal web un aplicativo que permite a usuarios, empresas y terminales consultar si los vehículos de transporte especial que serán despachados desde las terminales están o no inscritos en los 315 convenios registrados (2.864 vehículos adicionales que ofrecen más de 100.000 sillas extra) por las empresas de transporte intermunicipal para prestar el servicio intermunicipal en Semana Santa.

La Supertransporte activará su campaña informativa #ViajeALoBien, a través de la cual se acordaron compromisos puntuales para mejorar la calidad del servicio por parte de la Terminal de Bogotá, los gremios de empresas de transporte intermunicipal de pasajeros por carretera, las concesiones viales que salen desde la capital del país.

Así mismo, la Agencia Nacional de Seguridad Vial hizo un llamado a todos los viajeros a movilizarse con responsabilidad, y para que antes de viajar revisen las condiciones mecánicas de los vehículos, hagan uso de los dispositivos de seguridad (cinturones, cascos, sillas de retención), cumplan a cabalidad con las normas de tránsito y estén atentos a la información sobre las condiciones de las vías por las que se movilizarán.

Se estima que para la temporada de semana santa 2017 comprendida entre el día viernes 7 de abril a las 23:59 y el domingo 16 de abril, la circulación de vehículos por los diferentes corredores viales, será de alrededor de los 8 millones de vehículos (paso – peaje). En el 2016 entre el viernes 18 de marzo, día que inició el éxodo de viajeros durante la Semana Santa y el día domingo 27 de marzo, según las cifras del RUNT, en las carreteras (no urbana) del país se registraron 1.365 accidentes que cobraron la vida según la información preliminar de 119 personas y dejaron lesionadas a 279 más. Lo anterior, supone un incremento, con respecto al 2015, del 12% (13 casos) en los fallecidos y del 67% (112 casos) en los lesionados en hechos de tránsito.

Los corredores donde se sugiere tener mayor precaución y respetar estrictamente las normas de seguridad, teniendo en cuenta que se han caracterizado por sus altos índices de accidentalidad son:

– Bogotá – Honda – Bogotá

– Bogotá – Villavicencio – Bogotá

– Bogotá – Facatativá

– Bogotá – Mosquera

– Bogotá – Ubaté – Bogotá

– Bogotá – Silvania – Fusagasugá – Melgar

– Bogotá – Zipaquirá o Bogotá – La Mesa – Girardot

– Pereira – Manizales

– Santa Marta – Valledupar

restriccion