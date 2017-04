Bogotá gana en el Campeonato Nacional Juvenil de Tiro con Arco

Loterias

Resultados de loterías y chances del jueves 9 de abril:

DORADO

6885

SUPER ASTRO LUNA:

1552 – Signo Libra

CHONTICO:

Día 7642 – Noche 6119

PAISITA:

Día 4652 – Noche 7176

CAFETERITO:

7978

PIJAO:

5463

CASH THREE:

Día 046 – Noche 476

PLAY FOUR:

Día 1888 – Noche 3898

EVENING:

4504

WIN FOUR:

8570

SAMAN:

1738

SINUANO:

Día 6781 – Noche 8213

CULONA:

8310

CARIBEÑA:

Dia 2569 – Noche 6217

MOTILÓN:

1216

LA FANTASTICA:

7526

RESULTADOS DEL SÁBADO 8 DE ABRIL

Baloto 03 – 04 – 24 – 25 – 27 – 30

Revancha 08 – 12 – 13 – 17 – 20 – 41

Boyacá 3167 – Serie 139

Cauca 3931 – Serie 125