Cerca de 30 mil personas subieron a Monserrate en el domingo de Ramos

Foto:Alcadía de Bogotá

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) indicó que fue todo un éxito el desarrollo del primer día de actividades religiosas en Bogotá, en el inicio de la Semana Santa.

El paso domingo el personal del Sistema Distrital de Emergencias estuvo en puntos de alta aglomeración de público como el Santuario de Monserrate por si se llegaba a presentar alguna situación de riesgo.

De acuerdo con el Puesto de Mando Unificado (PMU), no se reportaron novedades en las peregrinaciones religiosas, es decir que los feligreses celebraron su Domingo de Ramos libres de percances, riesgos o desastres.

La visita de personas que ascendieron al Santuario de Monserrate fue de 27.982 personas peatonalmente y 3600 por funicular y teleférico.

Por lo tanto, IDIGER hizo un llamado para que durante toda la Semana Santa lo bogotanos tengan en cuenta ciertas recomendaciones para evitar alguna situación de riesgo.

También se recomendó no consumir bebidas alcohólicas en lugares no autorizados y no descuidar a los menores de edad.

“El Sistema Distrital de Emergencias se encuentra activo para acompañar a los capitalinos y turistas en la celebración de esta importante semana“, indicó Richard Vargas, director del IDIGER.