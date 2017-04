Concierto de Justin Bieber: cierres, desvíos y recomendaciones

El próximo 12 de abril será el concierto Justin Bieber 2017, que se desarrollará en el Estadio Nemesio Camacho el Campín. Por esa razón, la Secretaría de Movilidad (SDM) autorizó estos los cierres viales.

Desde las 7:00 p.m. del 10 de abril de 2017 hasta las 02:00 a.m. del 13 de abril de 2017, habrá cierre total de la calzada norte (sentido oriente – occidente) de la calle 53B bis, entre la carrera 28 y la Avenida NQS.

Desde las 8:00 p.m. del 11 de abril de 2017 hasta las 02:00 a.m. del 13 de abril de 2017, habrá cierre total de las dos calzadas de la calle 53B Bis entre la carrera 28 y la Avenida NQS, incluidos andenes norte y sur. También habrá cierre total de la calle 57A entre la Avenida NQS y acceso parqueadero norte y cierre controlado desde dicho acceso y la diagonal 61C, incluidos andenes de los dos costados.

En el mismo horario habrá cierre total de las dos calzadas de la transversal 28 entre la carrera 28 y la calle 57, incluido el andén del costado occidental, así como cierre parcial del andén oriental de la Avenida NQS entre calle 53B Bis y calle 57A.

Desde las 10:00 a.m. del 12 de abril de 2017 hasta las 02:00 a.m. del 13 de abril de 2017, habrá cierre total de la calle 53B entre la Avenida NQS y la carrera 28.

Tenga en cuenta estos desvíos autorizados:

• Los usuarios que circulan en sentido sur – norte por la Avenida NQS y toman la calle 53B Bis al oriente y carrera 24 al norte, deberán continuar al norte por la Avenida NQS, luego la diagonal 61C al oriente y la carrera 24 al norte por donde se empalman con su recorrido habitual.

• Los usuarios que circulan en sentido sur – norte por la Avenida NQS y toman la Calle 53B Bis al Oriente y Calle 57 al Oriente, deberán continuar al norte por la Avenida NQS, después la diagonal 61C al oriente, la transversal 25 al sur y la calle 57 al oriente por donde se empalman con su recorrido habitual.

• Los usuarios que circulan en sentido sur – norte por la NQS y toman la calle 57A al Oriente deberán continuar al norte por la Avenida NQS – diagonal 61C al Oriente por donde se empalman con su recorrido habitual

• Los usuarios que circulan en sentido sur – norte por la Avenida NQS y toman la calle 53B al oriente deberán tomar la calle 51 al oriente, luego la carrera 27 al norte, la calle 53 al oriente y/o calle 53B al oriente, por donde se empalman con su recorrido habitual.

Si desea tomar taxi después del concierto:

Los asistentes al evento podrán tomar el servicio de taxi sobre las zonas amarillas que se habilitarán de manera provisional durante la etapa de evacuación o salida de asistentes desde la medianoche. Estas zonas contarán con señal SR-34.

¡Tenga en cuenta!

1. Se recomienda a los asistentes al evento llegar al mismo preferiblemente en SITP o TransMilenio; se sugiere evitar el uso de vehículo particular.

2. No se autorizarán detenciones de vehículos sobre la Avenida NQS frente al estadio Nemesio Camacho El Campín. Las zonas autorizadas de ascenso y descenso de pasajeros serán las demarcadas como paraderos del SITP y del transporte público en la operación habitual del sistema.

3. Es necesario atender la señalización que la organización del evento dispondrá para informar los cierres y desvíos viales a ejecutar para el desarrollo del evento.

4. Se recomienda hacer uso de modos de transporte no motorizados como la bicicleta y a pie, así como el transporte masivo y el transporte público.