“El Porche no es mio, es de un amigo”: Coronel Hugo Aguilar Naranjo

Foto: Vanguardia Liberal

El coronel Hugo Aguilar Naranjo aclaró, en una entrevista dada al diario El Tiempo, que el carro Porsche que manejaba cuando fue fotografiado en Bucaramanga es de un amigo y que solo estaba llevándolo a mantenimiento porque la garantía seguía a su nombre.

De acuerdo con el exgobernador, vendió el carro en el 2016 para pagar honorarios de abogados que lo defendieron en el proceso que tiene con la Corte Suprema de Justicia por nexos con el paramilitarismo y por el cual debe pagar una multa de 6.000 millones de pesos que está diferida a cuotas de $500.000.

El exgobernador comentó en manera de broma que seguramente Diana Giraldo, periodista de Vanguardia Liberal, de pronto se enamoró y quería que la sacara a dar una vuelta y por eso tomó la foto.

“Yo he sido un hombre que he trabajado durante 46 años. Que Hugo Aguilar no tenga con que comprar un vehículo eso sería que yo no supe manejar mis finanzas durante muchos años de trabajo”, puntualizó Aguilar.