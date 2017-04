OnDIRECTV presenta en exclusiva al cantante Jon Secada

Jon Secada, uno de los artistas más queridos de la música latina, con más de dos décadas de trayectoria y más de 20 millones de discos vendidos, llega el viernes 14 de abril a la pantalla chica con OnSTAGE: Soundstage presents Jon Secada.

El cantautor cubano vuelve a sus raíces y deleita a la audiencia con una selección de sus mejores éxitos románticos, como Just Another Day, If You Go y Do You Believe homenajeando a su vez, al ícono de la música afro-cubana, Benny Moré.

Secada inició su carrera en el mundo de la música junto a Gloria y Emilio Estefan, y ha escrito canciones para artistas como Jennifer López, Ricky Martin, Mandy Moore, entre otros. Así mismo, a lo largo de su carrera ha colaborado con artistas como Barry Manilow, Billy Joel, Elton John, Stevie Wonder, Luciano Pavarotti y Frank Sinatra.

Este encuentro, el cual estará lleno de sorpresas, será transmitido en exclusiva por OnDIRECTV este viernes 14 de abril a las 9:00 pm.