Balance de la primera parte del Plan de Movilidad de la Semana Santa

La Primera fase del Plan de Movilidad para la Semana Santa deja varias experiencias positivas que permitirán en conjunto ajustar el plan y sostener la reducción de la accidentalidad en todo el país.

Específicamente en términos de movilidad, se han presentado desde el viernes al mediodía hasta la medianoche del domingo 2.158.902 registros paso – peaje en todo el territorio nacional, destacando el departamento de Cundinamarca (618.099). De Bogotá han salido 222.123 vehículos mientras han ingresado 133.959 más.

En términos de accidentalidad, la articulación de la prevención y el ejercicio de la autoridad a través de los controles policiales, ha permitido sostener la tendencia de reducción de la accidentalidad en el orden del 75 %, lo cual implica una reducción de la fatalidad del 80 %, es decir, que en comparación con el mismo periodo de la Semana Santa del 2016 se han salvado 61 vidas. (76 muertos el año anterior vs 15 el año de este año).

En los puestos de Prevención instalados en las carreteras nacionales han recibido charlas pedagógicas cerca de 25 mil viajeros, sin embargo, es necesario reseñar que también ha sido necesario sancionar a 2.616 conductores que aún persisten en prácticas peligrosas como la conducción en estado de embriaguez (137 inmovilizados), adelantar en sitio prohibido (129), Transporte Pirata (124) y condiciones técnico-mecánicas (327).

De otra parte, la Dirección de Tránsito y Transporte hace un llamado respetuoso pero firme a los viajeros para que digan NO a las trampas que plantean algunos vendedores informales de extintores, quienes argumentando una eficaz estrategia para burlar a las autoridades ofrecen sellos y dispositivos de control para extintores por 5 mil pesos, no obstante, lo que estos timadores no dicen es que la efectividad de un extintor vencido o vacío frente a un conato de incendio es literalmente nula. Este año se han presentado 23 casos donde luego de un accidente o por fallas en los sistemas eléctricos, se produce una conflagración.

Es necesario recordar que el extintor es necesario en los primeros minutos de un siniestro o de cualquier conato de incendio; su buen uso puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte de los viajeros. Los expertos recomiendan los extintores ABC de polvo seco. Durante el presente año, han sido sorprendidos y sancionados 4.616 conductores por no portar el equipo de prevención o tener vencido el extintor.

Recomendaciones:

Si detecta humo o tiene la sospecha de que algo se está quemando, lo primero que debe hacer es abrir la tapa del capó y la del baúl, pues sus guayas se derriten fácilmente.

Quite el seguro de la palanca de activación del extintor, girando y halando del pasador.

Procure estar lo más cerca posible a la llama, accione la pistola dirigiendo el polvo químico en un ángulo de 45 grados a la base de la conflagración, de forma horizontal. No la dirija a las flamas.

No vacíe todo el contenido de un solo disparo: haga descargas cortas y precisas.

El sitio más adecuado para llevar el extintor es debajo del asiento del pasajero o copiloto, ya que está a su alcance y es fácil de sacar.

Nunca lo guarde en el baúl, metido al fondo de las maletas.

No lo coloque bajo del asiento del conductor, pues, si el soporte se daña, el extintor podría rodar hacia los pedales y causar un accidente.