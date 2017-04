El video que hace carrera en las redes: El pasajero chino sacado a la fuerza de un vuelo de United Airlines

–La empresa de aviación estadounidense United Airlines enfrenta un escándalo de proporciones mayúsculas, tras hacer carrera en las redes sociales varios videos en los que se muestra el momento en que un pasajero de nacionalidad china es sacado a la fuerza de uno de sus aviones en el aeropuerto de Chicago.

El hecho es que, como sucede con frecuencia, hubo una sobreventa de pasajes y para superar el exceso de cupo, los encargados decidieron escoger al “azar” a 4 “voluntarios” para que se bajaran del vuelo (número 3411) entre Chicago y Louisville, Estados Unidos.

Una de las “víctimas” resultó ser un médico chino, quien no aceptó dejar su asiento y entonces un sujeto de seguridad decidió sacarlo a la fuerza.

El episodio fue registrado en varios videos por los pasajeros. Este fue filmado y colgado en Twitter por Jayse D. Anspach:

@United overbook #flight3411 and decided to force random passengers off the plane. Here's how they did it: pic.twitter.com/QfefM8X2cW

— Jayse D. Anspach (@JayseDavid) 10 de abril de 2017