Expresidente Lula da Silva estaría involucrado en el caso Odebrecht

Este miércoles se publicó en los diferentes medios brasileros que el ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva también podría estar involucrado en el escándalo de corrupción de Odebrecht.

De acuerdo con Marcelo Odebrecht, ex presidente de la compañía y quien se encuentra tras las rejas desde junio de 2015, el ex mandatario Lula fue uno de los beneficiarios de los pagos descubiertos en las libretas de contabilidad de la empresa bajo el nombre de “amigo”. En total habría recibido US $ 4.15 millones.

Marcelo Odebrecht se compremetió a colaborar con la justicia para poner al descubierto toda la trama de corrupción que él mismo impulsó y de la cual resultaron beneficiarios cientos de políticos en Brasil, Colombia, Perú y otros países de la región.

Al parecer, Odebrecht habría entregado la enorme suma de dinero entre 2012 y 2013. Odebrech confesó que varios pagos se hicieron a través del Instituo Lula.

De igual forma, Marcelo Odebrecht también involucró a la campaña de Dilma Rousseff. Señaló haber entregado cerca de 16 millones de dólares a través del ex ministro de Hacienda Guido Mantega.

Frente a estas denuncias, el Instituto Lula emitió un comunicado en el que rechazó los sobornos y dijo que el exmandatario no comentaría ninguna declaración bajo sigilo en la Justicia “filtrada selectivamente y de forma ilegal”.