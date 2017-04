Selena Gomez se tatúa por la gente que ha considerado suicidarse

Foto: AFP

La actriz y cantante Selena Gomez ha querido conmemorar su éxito como productora en la serie “Por 13 razones” de la plataforma Netflix realizándose un tatuaje junto a dos de los actores del drama, que gira en torno al suicido de una joven llamada Hannah y cómo tras su muerte uno de sus compañeros de clase recibe unas misteriosas cintas en las que ella misma explica las razones que le empujaron a quitarse la vida.

La antigua estrella Disney compartió su viaje al estudio de tatuajes junto a los intérpretes Tommy Dorfman y Alisha Boe este domingo a través de la sección ‘Stories’ de su cuenta de Instagram, donde publicó varios videos en los que tanto ella como los otros dos jóvenes aparecían grabándose un punto y coma en la piel del antebrazo.

Tommy y Alisha -encargados de dar vida a los personajes de Ryan y Jessica respectivamente en la serie- han sido los encargados de explicar el significado detrás de tan original grabado, el símbolo de una organización sin ánimo de lucro estadounidense que busca ayudar a todos aquellos que se han planteado alguna vez quitarse la vida debido a sus enfermedades mentales.

“El proyecto Punto y Coma es un movimiento consagrado a dar esperanza a todos aquellos que padecen depresión, que tienen tendencias suicidas o a autolesionarse, o que luchan contra las adicciones. Aquellos que hayan visto ‘Por 13 razones’, y se identifiquen con su protagonista Hannah, por favor, entren en el apartado ‘Más allá de las razones’ de la página web de Netflix, o hagan click en el enlace que aparece en mi perfil. Descansa en paz, Amy Bleuel, que inició todo esto”, escribió Alisha Boe junto a una foto de su flamante tatuaje y los de Selena y Tommy, en referencia al movimiento creado en 2013 por el marido de Amy Bleuel, una mujer que se suicidó a los 31 años tras ser víctima de abusos sexuales durante su infancia en varios hogares de acogida y ser violada mientras estudiaba en la universidad.

Este último proyecto profesional de Selena, que le ha llevado a colocarse detrás de las cámaras en vez enfrente de ellas, ha resultado uno de los más personales hasta la fecha para ella.

“Me veo muy reflejada en el personaje de Hannah. Hace siete años ya me sentía identificada con ella, y ahora más aún, lo que no deja de resultar algo curioso porque parece que retrocedo. Cuanto más mayor me hago, más insegura soy, lo cual es extraño. Pero creo que es algo con lo que mucha gente se puede identificar”, confesaba al portal de noticias The Hollywood Reporter después del estreno de ‘Por 13 razones’. Con Bang Showbiz.