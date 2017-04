Cortometraje colombiano fue nominado en el Festival de Cannes

Para la próxima edición del Festival de Cine de Cannes, de nuevo un director colombiano se encuentra entre algunos de los representantes más importantes del séptimo arte en el mundo. En este caso, se trata del cortometraje Damiana, dirigido por Andrés Ramírez Pulido.

Cada vez es más común la presencia de colombianos en los grandes festivales y eventos artísticos en el mundo. Así fue como Doris Salcedo recibió el reconocimiento de la Academia de las Artes sueca por su trayectoria, o como El abrazo de la serpiente logró estar entre las mejores películas de los premios Óscar 2016.

Ahora, la obra de Ramírez Pulido llega a la septuagésima edición de uno de los festivales de cine más importantes en el mundo. Junto con los que se hacen en Venecia, Berlín y San Sebastián, la élite del mundo del cine se concentra en la ciudad francesa.

Mientras la lista de largometrajes nominados entre hoy y mañana, los que optarán por la Palma de Oro a mejor cortometraje ya fueron notificados.

Además de Damiana, también están en lista los siguientes títulos:

Katto, de Finlandia dirigida por Teppo Airaksinsen

Peppe le morse , de Francia, dirigida por Lucréce Andreae

A drowing man, del Reindo Unido, Dinamarca y Grecia, dirigida por Madhi Fleifel

Lunch Time, de Irán, dirigida por Alireza Ghasemi

Across my Land, de Estados Unidos, dirigida por Fiona Godiver

Koniec Widzenia, de Polonia, dirigida por Grzegors Molda

Xiao Cheng er Yue, de China, dirigida por Yang Qiu

Push it, de Suecia, dirigida por Julia Thelin

El ganador a este galardón reemplazará a Juanjo Giménez, ganador de la Palma de Oro en 2016 por la dirección de Timecode. Las fechas para la próxima edición del festival serán del 17 al 28 de mayo en el Mediterráneo francés.

Además de la lista de los cortometrajes nominados, la organización del festival ha publicado también una lista de 16 proyectos seleccionados para ganar una de las tres becas dispuestas por Cinéfondatios, empresa dedicada a la búsqueda de nuevos talentos. Entre los nominados está el brasileño Eduardo Brandao Pinto, con Vazio do lado de fora y el argentino Roberto Porta, con Pequeño manifiesto en contra del cine solemne.