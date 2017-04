Nicolas Maduro fue agredido a tomatazos y otros objetos contundentes

–En carne propia, el presidente Nicolás Maduro sintió el descontento y el rechazo de los venezolanos. La noche de este martes, después de haber estado en Cuba, donde participó en una reunión de la Alianza Bolivariana de los Pueblos, ALBA, Maduro fue abucheado y agredido por airados manifestantes que le lanzaron huevos, mangos, tomates y otros objetos contundentes.

El incidente se registró en la población de San Félix, ubicada a 681 kilómetros de Caracas, en el Estado de Bolivar, cerca a Puerto Ordaz, donde el mandatario participaba en la conmemoración del Bicentenario de la Batalla de San Félix, librada en 1817.

El desfile era transmitido en directo por la televisión estatal, pero la señal se interrumpió cuando comenzó el ataque.

El líder opositor Henrique Capriles reprodujo en su cuenta en Twitter un video sobre el recibimiento a Maduro:

Por estos hechos, por lo menos cincxo personas fueron detenidas, informaron medios locales.

Frente al incidente, el presidente Maduro guardó silencio. Luego colgó en su cuenta en Twitter una video declaración que grabó a bordo de su carro particular y que tituló:

“Llegando al Palacio de Miraflores para seguir con el trabajo por la Patria”

Posteriormente emitió otra declaración, diciendo que sigue mandando:

15 years later, this is still the House of the People with the energy of Commander Hugo Chavez. #MaduroEnMiraflores pic.twitter.com/EEJQUTyxCG

