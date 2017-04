“A mi me duele papá porque se fue de mi lado, no me voy a preocupá porque allá nos encontramos” el último verso de Martín Elías

Como si presintiera su destino, el artista verseó “A mi me duele papá porque se fue de mi lado, no me voy a preocupa’ porque allá nos encontramos” y luego fue despedido por sus seguidores con rosas rojas al terminar el que sería su último concierto en Coveñas, departamento de Sucre.

Emocionado y a viva voz cantó “La suerte está echada”, uno de los mejores éxitos musicales de su padre Diomedez Díaz.

El artista improvisó para el público haciendo alusión a la llegada del día y la salida del sol en un concierto que había iniciado antes de las 5:00 de la mañana.

La familia del cantante de vallenato Martín Elias confirmó que el artista murió al accidentarse con su vehículo a la altura de San Onofre, en la Transversal del Caribe ( Sucre), este viernes en la mañana.

El artista fue remitido a la Clínica Santa María de Sincelejo (Sucre), donde los médicos intentaron estabilizarlo, pero por la gravedad de las heridas murió varias horas después de ser internado.

Al artista se le practicó un TAC craneo encefálico, debido a una fisura en su cabeza producto del fuerte choque. El cantante sufrió cinco paros respiratorios debido a una grave afectación en unos de sus pulmones y a severas fracturas en el tórax.

El coronel Julio César Sánchez, Comandante de Policía de Sucre, indicó que de los cuatro afectados, el artista presentaba mayor gravedad en sus heridas.

La primera hipótesis indica que el accidente fue causado “por exceso de velocidad y por el mal estado de la vía.

Concierto en Coveñas: