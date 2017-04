EE.UU. asegura que misil fallido de Corea del Norte fue una “provocación”

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, ha denunciado la “provocación” que supone el lanzamiento fallido este domingo de un misil balístico por parte de Corea del Norte. Pence ha realizado estas declaraciones en una intervención ante militares estadounidenses destinados en Corea del Sur.

“La provocación de esta mañana es un recordatorio de los riesgos que afrontáis cada día”, ha apuntado. Además, Pence ha asegurado que EEUU va “a reconstruir nuestro Ejército” para afrontar este tipo de amenazas.

Pence ha llegado este domingo al la Base Aérea de Osan, en Corea del Sur pocas horas después del ensayo norcoreano y después ha visitado el Cementerio Nacional, donde ha depositado una corona de flores “en honor de los surcoreanos que han sacrificado su vida por la causa de la libertad”, según palabras publicadas por el propio Pence en su cuenta de Twitter.

At Seoul National Cemetery, I laid a wreath to honor South Koreans who sacrificed their lives for the cause of freedom. #VPinASIA pic.twitter.com/y825FCKZPC

