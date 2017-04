DIPLOMADO EN EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN FAMILIA (129)

Por: Carlos Fradique-Méndez

Abogado de Familia y para la Familia

EL PC (Computador personal) CONTRA EL CP (Cerebro personal) (Segunda parte)

Ha terminado la Semana Santa para la que propuse que fuera una SEMANA SINTIC, o sea con la mínima tecnología y sin comunicaciones a larga distancia.

Seguramente fue una semana en familia, de buena reflexión como invité en la columna 128. Una semana en la que preparamos nuestra renovación, que es casi una resurrección, para mejorar nuestra familia, nuestro entorno, nuestra sociedad. Bienvenidos todos los buenos cambios y la nueva manera optimista de vivir la vida.

Dije que no es posible renunciar a la tecnología y menos renunciar a los beneficios que nos ofrece para tener mejor calidad de vida.

Pero es indudable que debemos prevenir la adicción, la dependencia, la esclavitud a la tecnología que propongo se llame ESCLAVITEC, para no caer en el desuso de la inteligencia. Que la tecnología no sustituya a los progenitores en la crianza de los hijos, ni desplace a las nanas como auxiliares en la atención a los pequeños.

MENSAJES PELIGROSOS

Uno de los cientos de mensajes que llegan a mi WhatsApp, de los que leo solo unos pocos, se refiere a un lector de cartas que está en la calle cercana de un colegio y deliberadamente ha planeado invitar a una estudiante para adivinarle su destino. La llama por su nombre y sorprendida acepta que le lean las cartas. El “adivinador” comienza la sesión y va descubriendo cartas y dando información sobre la vida de la chica. Asombrada por la certeza de la información le pregunta cómo hace para adivinar la vida de las personas. El simulador de mago le dice que todo lo ha sabido porque ella ha subido a su Facebook toda esa información y que ahora es pública y le advierte cómo puede perjudicarla. La moraleja es: no te dejes llevar por la tecnología, no cuelgues información confidencial, desconfía de quienes te invitan por la red a experiencias que parecen interesantes pero que al final pueden causarte daño e inclusive llevarte a cometer delitos o a la prostitución.

LAS VENTAJAS DE LA TECNOLOGÍA

La tecnología, per se, no es mala. Es como la pólvora. Se descubrió para el bien, pero las mentes enfermas la utilizan para el mal. Entonces debemos aprender a usar la tecnología para el bien, para vivir mejor, para que germine en abundancia la felicidad.

De la misma red, tomo las siguientes recomendaciones para poner límites al abuso de la tecnología y lograr los mejores beneficios:

“1. Hablar del tema: Los niños y adolescentes deben tener claro que el abuso de las nuevas tecnologías tiene consecuencias para su salud física y emocional. Aunque les parezca exagerado, ellos deben entender que el uso de la tecnología debe tener control por parte de sus padres o familiares responsables para evitar problemas a futuro.

2. Advertir sobre los peligros: revelar datos personales o hablar con desconocidos puede traer problemas graves no sólo al niño y adolescente sino a toda su familia. Tomar conciencia sobre este aspecto es fundamental para prevenir problemas como el acoso por internet y la violencia entre los jóvenes.

3. Fomentar los hobbies: El tiempo libre del niño y adolescente debe aprovecharse en otras actividades como el deporte al aire libre o los hobbies. Fomentar estas actividades salvaguarda a los niños adolescentes de esta y otras peligrosas adicciones.

4. Dar ejemplo: Si pretendes que tus hijos usen adecuadamente las nuevas tecnologías, debes darles buen ejemplo. Recuerda que este es el mejor, tal vez el único método para educar a tus hijos.”

SIGAMOS SEMBRANDO LA PAZ Y EL AMOR

Los invito a seguir sembrando la paz, el amor y la concordia en nuestros hogares y familias para que tengamos paz, amor y concordia en nuestra sociedad y en Colombia.

P.D. Ya está a la venta mi libro TEXTOS DE AMOR PARA MI VEGA.

Bogotá, 17 al 23 de abril de 2017.

Envíe sus comentarios a carlosfradiquem@outlook.com

Twitter @fradiquecarlos Blog: www.ElComPAZ.com

Telf. 3153374680