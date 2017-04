Más de 11 mil estudiantes retornan a clases este lunes en Mocoa

–La Ministra de Educación, Yaneth Giha, anunció que este lunes 17 de abril más de 11 mil niños, correspondientes a 15 instituciones educativas, retornan a clases en la ciudad de Mocoa, tras la avalancha del 31 de marzo.

“Ya estamos listos, las escuelas están limpias, están siendo fumigadas y están siendo desinfectadas. Entre hoy y mañana ya quedan todas organizadas, para que el día lunes podamos recibir a los niños y podamos iniciar una jornada escolar diferente”, afirmó la ministra.

La funcionaria precisó que en Mocoa hay 15 instituciones educativas y 53 sedes, de las cuales 9 sedes estaban sirviendo de albergues o de bodegas y además 7 habían sufrido inundación, destrucción o están en zona de alto riesgo.

“Hoy el balance es que podemos regresar a todas, menos a dos. Una que fue destruida, que es la de la comunidad Kamsá, con 60 estudiantes. Y una que está en alto riesgo, que es la de Fidel de Montclar, que tiene 580 niños”, indicó.

“A los 580 niños del Fidel de Montclar ya tenemos donde reubicarlos para que la mayoría vayan al Pío XII, pero es una información que estaremos terminando de revisar el día domingo, cuando tengamos una reunión con los rectores de las todas las instituciones educativas que tenemos acá”, agregó.

“Lo que estamos es invitándolos a todos a que regresen”, dijo la Ministra Yaneth Giha al recalcar que los estudiantes de Mocoa, los docentes y los padres de familia requieren de acompañamiento sicosocial especial, tomando en cuenta la tragedia que acaban de afrontar.

“Sabemos que pasamos por una situación difícil y lo más importante es tener un acompañamiento sicosocial en todo este proceso, no solamente para niños y jóvenes sino para los docentes y los padres de familia”, dijo.

En este sentido, la Ministra de Educación señaló que se tiene acompañamiento no solamente de los orientadores sicosociales de la Secretaría de Educación del departamento sino de 15 sicólogos y trabajadores sociales de la Mesa de Educación en Emergencia, que ha sido de gran ayuda en este proceso.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, informó que finalizó las acciones de lavado y fumigación en los colegios que fueron prestados como albergues y bodegas para la primera respuesta a la atención de la emergencia de Mocoa, y esta noche se surtirán de agua potable para que tengan las mejores condiciones cuando los estudiantes retornen.?

En total y de acuerdo con el Ministerio de Educación ya están listas las 52 sedes de 15 colegios para que 11.142 niños y niñas (cifra oficial del departamento de estudiantes matriculados) retornen a sus actividades y jornadas académicas, las cuales tendrán en primera instancia un acompañamiento psicosocial y posteriormente se retomarán los currículos educativos que permitirán terminar el año escolar de forma normal.

Por otro lado, muchas más familias han empezado a tener su subsidio de arriendo, con lo cual han empezado a dejar los albergues de forma gradual, esto gracias a la oferta institucional del Gobierno Nacional la cual está disponible para todos los damnificados y albergados, entre las que se cuentan traslado a otros municipios o lugares del país, acompañamiento para el traslado de enseres, y cada familia que sale del albergue recibe su kit alimentario, y no alimentario para que pueda empezar a normalizar sus condiciones de vida. En total 2.302 contratos se han suscrito.

Frente al RUD, se continúa en el trabajo de la depuración del censo lo cual permitirá dejar un listado definitivo de personas que fueron damnificadas; este trabajo de filtro ha permitido detectar casos en los que las personas se han registrado más de una vez, e incluso la misma población se ha acercado para reconocer que no fue afectada por la emergencia. Es importante recordar que existe el delito de fraude de subvención el cual tiene sanciones punitivas y monetarias, por eso no reclame ayudas y atención si usted no es damnificado.

Finalmente, se le recuerda al país que las donaciones en especie fueron cerradas desde el pasado 12 de abril por el Presidente de la República por lo que no se están recibiendo más de este tipo de ayudas. Las ayudas en dinero continúan.