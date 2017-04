Colombia solicita a Italia acelerar investigación por asesinato de colombiana

Loterias

Resultados de loterías y chances del 17 de abril:

Cundinamarca 0031 – Serie 104

Tolima 1610 – Serie 009

DORADO

Mañana 7101 – Tarde 6760

SUPER ASTRO SOL

6095 – Signo Libra

SUPER ASTRO LUNA:

1646 – Signo Virgo

CHONTICO:

Día 6507 – Noche 6996

PAISITA:

Día 6969 – Noche 8428

CAFETERITO:

Tarde 0951 – Noche 0579

PIJAO:

3572

CASH THREE:

Día 055 – Noche 987

PLAY FOUR:

Día 2722 – Noche 5950

EVENING:

0116

WIN FOUR:

3590

SAMAN:

0387

SINUANO:

Día 8653 – Noche 1515

CULONA:

2505

CARIBEÑA:

Dia 4156 – Noche 6728

MOTILÓN:

Tarde 0336 – Noche 3020

LA BOLITA

Día 9444 – Noche 3658

COLONO:

8722

LA FANTASTICA:

Día 3935 – Noche 7603