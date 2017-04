El ‘asesino de Facebook’ se suicidó tras persecución policial en EE.UU.

Steve Stephens, que el domingo mató en Cleveland, Ohio, de un disparo a un anciano que eligió al azar y subió el vídeo del asesinato a Facebook, fue hallado muerto en su vehículo con una herida fatal de bala.

Las fuerzas de seguridad federales y de varios estados comenzaron el domingo a buscar a Stephens, ante el temor de que siguiera matando como prometió en otro vídeo de Facebook posterior al asesinato.

“Steve Stephens fue detectado esta mañana por miembros de la Policía Estatal de Pensilvania en el condado de Erie. Tras una breve persecución, Stephens se suicidó de un disparo”, indicó la Policía estatal de Pensilvania en la red social Twitter.

La Policía de Erie confirmó que Stephens fue hallado en el mismo Ford Fusion blanco en el que emprendió su huida el domingo, tras matar a Robert Godwin, de 74 años, a quien eligió supuestamente al azar.

