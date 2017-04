Maduro activa plan estratégico especial cívico-militar para derrotar un supuesto golpe de Estado

–El presidente Nicolás Maduro anunció la activación de un plan estratégico especial civico-militar denominado “Plan Zamora”, en su primera fase, “para derrotar el golpe de Estado, la escalda de violencia y garantizarle la paz en toda Venezuela”, según dijo, en referencia a las manifestaciones convocadas por la oposición para este miércoles en Caracas (“la madre de todas las marchas”) y en otras ciudades venezolanas.

“He decidido activar el Plan Estratégico especial cívico-militar para garantizar el funcionamiento de nuestro país, su seguridad, el orden interno y la integración social. Plan Zamora, que me ha sido presentado por el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”, expresó Maduro desde el Palacio de Miraflores, en Caracas, donde se llevó a cabo una reunión de trabajo con el gabinete Ejecutivo.

El mandatario también instruyó a los jefes de las Regiones Estratégicas de Desarrollo Integral (REDI) y de las Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI) a activar, de manera inmediata, dicho plan, en su primera fase verde, “para derrotar los planes de violencia, convocados por la derecha venezolana para este 19 de abril”.

Maduro dijo que se trata de “activar la fase verde del Plan Zamora para derrotar el golpe de Estado, la escalda de violencia y garantizarle la paz en toda Venezuela”.

“No más golpe de Estado en Venezuela. Ya basta de conspiraciones y de complot. Un país en plena democracia y libertades, van a venir estos extremistas a forzar una realidad, de una Venezuela que lo que quiere es trabajo, prosperidad, educación, cultura (…) Venezuela lo que quiere es patria, respetada, en paz. Eso es lo que hemos querido y queremos “, agregó.

En este sentido, invitó al “pueblo revolucionario a movilizarse este miércoles, en conmemoración del 207 aniversario de aquel 19 de abril de 1810, fecha en la que el pueblo venezolano marcó el inicio de la lucha por la Independencia del dominio español”.

“Cada 19 de abril debemos decirle no al colonialismo, al imperialismo, a todas las formas de dominación. El 19 de abril 2017, mañana, el pueblo patriota en las calles en paz, debe decirle no al intervencionismo, No a los golpistas”, dijo Maduro.

En su alocución, transmitido por televisión, el presidente Maduro denunció que el Departamento de Estado de Estados Unidos (EEUU) ha dado el visto bueno a sectores de la derecha nacional para asestar un golpe de Estado contra el Gobierno Bolivariano.

“Los Estados Unidos de Norteamérica y el Departamento de Estado ha dado la luz verde y el visto bueno para un proceso golpista para la intervención de Venezuela (…) así lo digo y así lo enfrentaremos”, expresó el Mandatario.

Señaló que los sectores de la derecha extremista en el país, con el apoyo del Departamento de Estado intentan “asaltar el poder político de Venezuela”, con la activación de grupos extremistas violentos que atentan contra la estabilidad de la República.

Señaló que los esfuerzos del Gobierno Bolivariano están destinados a sostener la estabilidad del país. “Queremos la paz, preparémonos entonces para la paz, preparémonos para conquistarla”, precisó.

Según el régimen venezolano, el portavoz del Departamento de Estado de EEUU, Mark Toner, emitió un comunicado, a través de la página web de esa instancia, texto injerencista que agrede a las instituciones del Estado y avala los planes violentos de la derecha.

Asimismo, Maduro anunció que las autoridades competentes capturaron a un grupo de personas armadas que pretendían generar violencia en la movilización que convocó la oposición para este miércoles.

“Se capturó a un grupo de comando de la oposición, convicto y confeso, con armas y con planes para agredir la movilización convocada por la derecha para el día de mañana 19 de abril”, dijo el Mandatario.

Resaltó que los organismos de seguridad mantienen una investigación—que se manejara con prudencia —para dar con la captura de los operadores logísticos “que mueven el dinero, los financistas y mueven también la violencia y los mercenarios”.

La captura del grupo armado se llevó tras la requisa de 300 hoteles ubicados en el centro de la ciudad, en zonas como Plaza Caracas, Sabana Grande y Plaza Venezuela, acotó el jefe de Estado.

También los organismo de seguridad aprendieron a otro grupo golpista que dirigiría un complot contra la constitucionalidad de la República.

“El día de hoy los organismo de seguridad del Estado han desmantelado (…) uno de los cabecillas del complot militar que venimos desmantelando desde hace tres semanas, ya se encuentra preso y además con los procesos judiciales de la jurisdicción militar, procesando a todos (…) civiles y militares, retirados o activos”, expresó Maduro.

Las autoridades mantienen el rastreo de miembros que se dieron a la fuga hacia Colombia, añadió el Presidente.

Ante estos planes golpista de la derecha, el presidente reiteró su llamado a los sectores opositores a cesar la escalada golpista y las convocatorias a la violencia, en función de la paz y estabilidad de la nación y del bienestar del pueblo venezolano.

“Den un aporte a la paz del país, que bastante se los agradecerá”, manifestó.

Pidió sensatez y el respeto a la Constitución Bolivariana a quienes dirigen a la oposición, a quienes recordó que el derecho a la libre manifestación está garantizado totalmente en la Carta Magna, actividades que deben cumplir con las permisologías correspondientes, subrayó.

“Han convocado a una manifestación y tienen todas las garantías para hacerlo en el este de Caracas”, donde los cuerpos de seguridad de los municipios como Chacao, Baruta y Sucre y del estado Miranda deben prestar todo el apoyo para garantizar que la misma se desarrolle de manera pacífica como establece el texto fundamental, que es la base de la convivencia y la paz nacional, dijo.

“Llamo a la sensatez para que cesen en su agresión al país y en la violencia recurrentes a través de grupos de mercenarios y de otras formas de violencias que ya le han hecho daño a nuestra patria en el transcurso de esta semana”, recalcó, al tiempo en que repudió que durante la Semana Santa se haya pretendido utilizar los espacios religiosos para generar hechos violentos.

Maduro indicó que las puertas para la convivencias y el diálogo se mantienen abiertas. “Siempre estarán activadas para cuando ustedes abandonen el camino de la aventura y del golpismo, y quieran transitar, ojalá para siempre, el camino del respeto de la Constitución, que es la verdadera razón de existencia de nuestra patria”, concluyó.

LA OPOSICION RESPONDE A MADURO

Mientras tanto, la oposición anunció que su movilización será pacífica.

La Mesa de la Unidad Democrática publicó un comunicado en el cual fija su posición frente a las declaraciones emitidas por Nicolás Maduro, “en las que una vez más insiste en denunciar guerras imaginarias y conspiraciones inexistentes, con el único fin de tratar de intimidar al pueblo venezolano”.

Al efecto, señala:

En tal sentido, y frente a la activación del Plan Estratégico operacional Zamora en su fase verde, la dirigencia unitaria reitera el llamado a los venezolanos a marchar mañana contra el golpe de estado que diera en días pasados el TSJ, para que se respete a la Asamblea Nacional electa por 14 millones de venezolanos, se abra el canal humanitario para resolver la grave crisis que vivimos los venezolanos y podamos tener elecciones libres sin presos políticos ni inhabilitados. Este llamado que hacemos, para que el pueblo venezolano salga pacíficamente a manifestar, lo hacemos amparados en el artículo 68 de la constitución nacional, texto sagrado que no puede ser derogado por una orden ejecutiva de activación de un plan que busca intimidar al pueblo, circunstancia que evidencia la fragilidad y el temor al pueblo en la calle.

Amplios sectores de la comunidad internacional a lo largo del mundo han fijado posición clara de exigirle al régimen que se nos garantice de manera cabal el ejercicio de nuestro derecho constitucional a la protesta pacífica.

Asimismo, desde la Mesa de la Unidad queremos rechazar y denunciar frente al país y al mundo, que las denuncias realizadas por Maduro contra el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Julio Borges, Maduro pretende seguir criminalizando la protesta y abre espacio para más persecución. El comunicado leído hoy por el diputado Borges es plenamente compartido por la totalidad de la bancada parlamentaria de la unidad y por tanto cuenta con el total respaldo de las fuerzas políticas de la Unidad Democrática.

Estamos convencidos de que el país sabe quienes son los golpistas y contra ellos marchará mañana.

Reiteramos nuestro llamado a la Fuerza Armada Nacional al cumplimiento del mandato establecido en el Art. 328 de la Constitución.

Mesa de la Unidad Democrática