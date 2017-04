Capturado alias “El Gato” por feminicidio de funcionaria de la Defensa Civil en Casanare

Loterias

Resultados de loterías y chances del 19 de abril:

Baloto 11 – 17 – 18 – 34 – 43 – 45

Revancha 02 – 04 – 14 – 31 – 34 – 40

Manizales 9039 – Serie 080

Valle 8355 – Serie 132

Meta 2135 – Serie 048

DORADO

Mañana 5179 – Tarde 3048

SUPER ASTRO SOL

0219 – Signo Escorpión

SUPER ASTRO LUNA:

5701 – Signo Cancer

CHONTICO:

Día 2468 – Noche 8777

PAISITA:

Día 0869 – Noche 6288

CAFETERITO:

Tarde 5363 – Noche 0324

PIJAO:

8968

CASH THREE:

Día 244 – Noche 343

PLAY FOUR:

Día 8638 – Noche 0781

EVENING:

0245

WIN FOUR:

6588

SAMAN:

1707

SINUANO:

Día 5678 – Noche 1820

CULONA:

4500

CARIBEÑA:

Dia 3825 – Noche 3689

MOTILÓN:

Tarde 2833 – Noche 6326

LA BOLITA

Día 0779 – Noche 1510

COLONO:

7006

LA FANTASTICA:

Día 9392 – Noche 7772