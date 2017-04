Abuso contra menor de 13 años y amenazas de muerte del agresor

De refrencia/Archivo

Este viernes se conoció que Angélica Ballesteros, madre de una menor de 13 años, denunció que su hija fue abusada sexualmente, al parecer por el dueño de la casa en la que vivía en un barrio al sur de la ciudad.

Según la mujer, la agresión contra la menor sucedió en octubre de 2016, y añadió que luego de hacer la denuncia, el agresor la amenaza de muerte a ella y a su familia.

Ballesteros señaló que: “Mi hija fue abusada en tres oportunidades por Rigoberto Ríos Ariza, el dueño de la casa donde vivíamos en el barrio La Asunción de Puente Aranda, y el pasado 14 de marzo dos hombres me amenazaron diciéndome que si yo no retiraba la denuncia me mataban o mataban a mi hija”.

Y pidió a los jueces y a la Fiscalía capturar al presunto agresor de su hija, luego de que el ente acusador no le diera medida de aseguramiento por el hacinamiento en las cárceles.

La mujer indicó que: “La Fiscalía le imputó cargos bajo el delito de acceso carnal abusivo a menor de 14 años, pero la Fiscalía lo dejó libre porque las cárceles están muy llenas”.

Angélica Ballesteros dijo que su vida corre peligro, por lo que pidió a la Fiscalía y a los jueces que den captura al agresor de su hija y de esta manera se haga justicia.