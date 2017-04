Angela Garzón prende las alarmas por calidad de refrigerios escolares en Bogotá

La Concejal del Centro Democrático, Angela Garzón Caicedo, al realizar una investigación en campo junto a su equipo de trabajo, denuncia irregularidades en la entrega y calidad de refrigerios escolares en los Colegios Distritales.

“Quiero encender las alarmas en la Secretaría de Educación para que realicen una inspección de calidad a los refrigerios que están entregando a los niños y tengan una vigilancia mayor con el cumplimiento de las empresas que tienen a cargo dicha contratación, especialmente las encargadas del ensamblaje y distribución de los mismos: Es urgente, se trata de la salud y dignidad de nuestros niños” resaltó la cabildante.

Tras visitar los centros educativos José Joaquín Casas Sedes A y B, en la localidad de Puente Aranda, y Fernando Soto Aparicio sede B, en la localidad de Kennedy, se constató que los refrigerios no llegaron el día lunes 17 de abril y que los que llegaron el martes 18 no fueron entregados como debe ser: ensamblados dentro de una bolsa plástica transparente para entregar a cada niño, sino en canastillas con los productos todos mezclados.

“En la investigación que adelantamos nos preocupó también que las frutas están llegando en mal estado. En el Colegio José Joaquín Casas Sede B tuvieron que desechar 10 docenas de peras, es decir 120 unidades, por el estado en que llegaron al Colegio, esto es inhumano” manifestó Angela Garzón.

La cabildante manifestó su preocupación ante la situación presentada el día lunes 17 de abril, en que los niños se quedaron sin refrigerios al no llegar el operador: “Los niños ingresan a estos colegios a las 6:30 am y muchos llegan sin desayunar, esperando recibir el refrigerio que les entregan en su escuela que, en algunas ocasiones, es el único alimento con el que cuentan en el día. Que éstos no lleguen es preocupante, es un deber darle toda la atención y solución inmediata a este tema, que no da espera al tratarse de nuestros niños”.

“Es importante recordar que hace unas semanas realicé advertencia a la Secretaría de Educación sobre las dificultades que podrían presentarse con la decisión de contratar por separado a proveedores y ensambladores de refrigerios escolares, modelo que ya fracasó cuando se intentó realizar en el ICBF en años pasados, ya que se cae en el riesgo que se culpen unos a otros cuando algo sale mal en la entrega de los refrigerios, y quienes terminen pagando sean los niños, que los reciben en mal estado o dejan de recibirlo” señaló Garzón.

Hoy estamos viendo reflejada esa situación, ya que la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, encargada del ensamblaje del 70% de los refrigerios, manifestó que han fallado porque los proveedores etiquetan y envían mal los productos, mientras los proveedores argumentan que los entregaron en buen estado y tal como se los habían requerido”, manifestó la cabildante.

El principal interés de la Concejal Garzón es dar solución inmediata a este problema y poder trabajar en equipo en pro del bienestar de los estudiantes capitalinos, “confío en que la Secretaría de Educación dé pronta solución a este inconveniente, y tome las medidas del caso para que la interventoría de estos contratos actúe de manera oportuna; es nuestro deber velar por una alimentación digna para nuestros niños”