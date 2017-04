Farc afirman que tienen 900 caletas con armas y explosivos en el territorio colombiano

–Los cabecillas de las Farc le salieron al paso al informe del Ministerio de Defensa sobre la incautación de un depósito clandestino con poderoso arsenal y explosivos hallado en el Putumayo y confirmaron que tienen más de 900 caletas que esperan ser recogidas por la misión de Naciones Unidas, en cumplimiento de los acuerdos del fin del conflicto.

“Hay 900 caletas listas a recoger junto con ONU. Cronograma recogida se va a retrasar por incumplimientos del gobierno”, reseñó en su cuenta en Twitter alias Timochenko, en respuesta a los cuestionamientos hechos por distintos sectores políticos de que las Farc estarían violando lo pactado en La Habana.

Alias Antonio Lozada, integrante del equipo negociador de las Farc, fue más preciso en cuanto al número de depósitos clandestinos con armas y explosivos. Dijo que son 949.

“Ojalá retrasos no sean con la intención de buscar 900 positivos que les den ascensos, vacaciones y municiones a los enemigos de la Paz”, complementó a su vez alias Timochenko, el mandamás de las Farc.

A su turno, alias Iván Márquez precisó en la misma red social:

“Asalto del 26 de marzo a caleta de armas en Putmayo ordenado por mindefensa Villegas sin informar a NNUU y FARC, viola protocolos firmados.

En el mismo sentido otro cabecilla de las Farc Ricardo Telles alias “el canciller”.

“Violando protocolos dl Acuerdo, mando militar, en busca d protagonismo, recogen lo q corresponde hacer a la ONU. La dejación apenas comienza”.

Por su parte el también cabecilla y “escritor” del grupo guerrillero alias Gabriel Ángel, afirma que se trata de un “falso positivo” y de “terror informativo”, el tema de las caletas:

“Protocolo dejación implica entrega por FARC lista completa caletas. Ejercol lo sabe, hay un CFBD y de hostilidades vigente FARC, serias, cumplen protocolos acordados. Lista total caletas ya fue entregada. Victoria militar anacrónica e inútil. Terror informativo”, precisa.

El expresidente y senador Alvaro Uribe terció en el debate y al efecto declaró:

“Si no lo entregaron ese día es otro engaño. Naciones Unidas no lo tenía, cuando Naciones Unidas ha dicho que ya tiene todo el inventario de armas de las Farc y que esas son las que tienen. Y si esto no está, razón más para decir que es un engaño, por ejemplo, el país va a tener que exigir que este tipo de incumplimientos se sancionen drásticamente”.

¿Está fallando la verificación en el tema del desarme?, le preguntaron a Uribe y respondió:

“Cuando hay ánimo de engaño todo falla”.

EL INFORME DE MINDEFENSA

Tal como oportunamente lo informamos aquí en la web de Radio Santa Fe, el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas reportó en rueda de prensa el hallazgo de una caleta con armas y explosivos del desaparecido frente 48 de las Farc en una vereda de Puerto Leguízamo, en el departamento del Putumayo.

En el escondite las Fuerzas Armadas encontraron “54 fusiles, 6 ametralladoras, dos subametralladoras, 3 lanzagrandas y 3 morteros, 15 granadas, 100 kilos de pentolita, 200 minas antipersonal, 16.500 municiones, 16 mil cartuchos calibre 7.62, entre otros”.

El ministro destacó que este es uno de los depósitos de armas más importantes que han incautado las Fuerzas Militares y de Policía.